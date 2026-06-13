Lehečka ve Stuttgartu nevyužil dva mečboly a do finále nepostoupil

Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezoně nedosáhl. Čtvrtý nasazený český reprezentant ve druhém setu duelu s Američanem Benem Sheltonem nevyužil dva mečboly a s turnajovou jedničkou nakonec po takřka tříhodinovém vyrovnaném boji prohrál 7:6, 6:7, 6:7.
Oba hráči se mohli spolehnout na své podání, ani jeden o něj v celém zápase nepřišel. Rozhodovaly tak tři zkrácené hry, které rovněž byly mimořádně těsné. První získal Lehečka 7:4 a ve druhém setu mohl rozhodnout. V maratonském tie-breaku ale nevyužil dva mečboly, Shelton pak proměnil osmý setbol a vyhrál 16:14.
Ve třetím tie-breaku už se čtyřiadvacetiletý Lehečka k dalšímu mečbolu nedostal a o rok mladší Američan, který dnes nejprve musel zvládnout čtvrtfinálovou dohrávku s japonským kvalifikantem Šó Šimabukurem, proměnil svůj druhý na 8:6. Ve vzájemných zápasech uspěl Shelton i potřetí.
O titul se utká s krajanem Taylorem Fritzem. Turnajová dvojka přehrála třetího nasazeného Alexandra Bublika z Kazachstánu 6:4, 6:4.
Výsledky tenisového turnaje mužů ve Stuttgartu
Výsledky tenisového turnaje mužů ve Stuttgartu
Dvouhra – čtvrtfinále:
Shelton (1-USA) – Šimabukuro (Jap.) 4:6, 6:3, 6:4
Semifinále:
Shelton – Lehečka (4-ČR) 6:7 (4:7), 7:6 (16:14), 7:6 (8:6)
Fritz (2-USA) – Bublik (3-Kaz.) 6:4, 6:4