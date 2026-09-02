Škoda, že se mi nepodařilo získat set, litovala Plíšková

„Asi to byl dobrý turnaj. V prvním kole jsem otočila totálně prohraný zápas, což vám dodá vždy extra energii. Prohru ve druhém kole ale samozřejmě nemůžu brát jako splněný cíl,“ řekla Plíšková. „Bohužel nejsem nasazená. Porazím soupeřky kolem čtyřicátého nebo padesátého místa a pak jdu na kvalitní hráčku. Los je takový, že dost nasazených do třetího kola ani nepostoupí. Ve druhém kole ale většinou ještě jsou,“ uvedla.
S turnajovou patnáctkou Šnajderovou prohrála za hodinu a 24 minut. V prvním setu nevyužila vedení 1:0 s brejkem, ve druhé sadě promarnila náskok 3:0. „Ten druhý set byl výborně rozehraný. Minimálně jsem ho měla vyhrát a v tom třetím setu se pak může stát cokoliv. Soupeřka mohla třeba znejistět. Škoda, že se mi nepovedlo ten set získat, protože jsem se na servisu zlepšovala a věřím, že by tam pak byla šance,“ řekla česká hráčka, která se na US Open vrátila po dvou letech.
Navzdory vyřazení by se mohla čtyřiatřicetiletá tenistka posunout po US Open ve světovém žebříčku o 14 míst na 43. příčku. Vzhledem k tomu, že po dlouhých zdravotních potížích vstupovala do sezony s nejistotou, současnou pozici brala.
„Sezona je nad očekávání. Říkala jsem si, že bych byla ráda, kdybych se dostala během pár turnajů zpět do světové stovky. Ani jsem neodehrála celý kalendář, vynechala jsem turnaje po Austrálii. Převládá asi spokojenost, ale v mém případě jsou cíle vždy vysoké, takže to se hledá těžce. Tím, jak jsem starší, to ale vidím trochu jinak a i prohry zvládám lépe než dřív. Myslím, že i tady jsem předvedla kvalitní tenis,“ řekla finalistka US Open z roku 2016.
Letošní výkony ji také povzbudily v možném pokračování kariéry. Jasno ještě nemá, rozhodne se po sezoně. Do té doby uvidí, jaké turnaje ještě odehraje. „Momentálně nevím, nemám plány. Do Číny se mi popravdě nechce. Chci si dát pár dní volno a říct si co a jak. Lákalo mě Tokio, to mám ráda a také jsem tam kdysi vyhrála, takže je určitá šance, že tam pojedu. Dám tomu pár dní a uvidím,“ doplnila.
U skladby turnajů také bere ohled na své zdraví. „Teď řeším jenom to, jestli chci, nebo nechci. Chci jet na turnaje v případě, že se cítím v pohodě fyzicky i psychicky, že se tam těším a ne že bych se trmácela někam, kde nechci být. V mé fázi kariéry tohle nemá smysl dělat. Teď tu chuť úplně nemám, ale u mě se to také dost mění. Většinou, když prohraju, tak nikam nechci. A pak druhý den už chci,“ řekla s úsměvem Plíšková.