Tenis

Plíšková začala turnaj v Torontu výhrou nad Olijnykovovou


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu výhrou nad Ukrajinkou Oleksandrou Olijnykovovou 6:4, 6:4.

Na Canadian Open, na němž si zahrála před pěti lety finále, i když při střídání dějišť to bylo v Montrealu, nyní Plíšková vyzve světovou pětku Mirru Andrejevovou z Ruska.

Zkušená česká tenistka se na oblíbeném tvrdém povrchu mohla spolehnout ve větrném počasí na servis, povedla se jí i čtyři esa. Napodobila tak Sáru Bejlek, jež postup vybojovala v neděli.

Z Češek se v Torontu ještě představí wimbledonské šampionky Linda Nosková a Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a Nikola Bartůňková.

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