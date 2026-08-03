Plíšková začala turnaj v Torontu výhrou nad Olijnykovovou

Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu výhrou nad Ukrajinkou Oleksandrou Olijnykovovou 6:4, 6:4.
Na Canadian Open, na němž si zahrála před pěti lety finále, i když při střídání dějišť to bylo v Montrealu, nyní Plíšková vyzve světovou pětku Mirru Andrejevovou z Ruska.
Zkušená česká tenistka se na oblíbeném tvrdém povrchu mohla spolehnout ve větrném počasí na servis, povedla se jí i čtyři esa. Napodobila tak Sáru Bejlek, jež postup vybojovala v neděli.
Z Češek se v Torontu ještě představí wimbledonské šampionky Linda Nosková a Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a Nikola Bartůňková.