Lehečka postoupil na US Open do 2. kola, Macháč s Krejčíkovou neuspěli

Jiří Lehečka postoupil do 2. kola US Open. Španěla Pabla Carreňa v New Yorku porazil 6:1, 7:6, 4:6, 6:2 a příště narazí na britského kvalifikanta Tobyho Samuela, který zdolal Tomáše Macháče 6:2, 6:3, 6:2. Dohrála také Barbora Krejčíková, která podlehla i přes šest odvrácených mečbolů Kamille Rachimovové z Uzbekistánu 6:7, 2:6.
Loňský čtvrtfinalista Lehečka, který plní roli nasazené osmnáctky, zdolal Carreňa za necelé tři hodiny. Pětatřicetiletému soupeři oplatil letošní vyřazení v 1. kole Roland Garros. Pomohlo mu také deset es a 44 vítězných míčů.
„Jsem hodně spokojený, že jsem vyhrál. Každá výhra na grandslamu je super a ještě takhle proti pro mě těžkému soupeři, jako je Carreňo. Se svým výkonem jsem spokojený napůl, protože tam bylo pár momentů, kdy jsem mohl zahrát lépe. Měl jsem tam momenty, kdy jsem se necítil a nehrál jsem úplně ideálně. Po tom třetím setu, který se mi úplně nepovedl, jsem ale byl schopný dobře zareagovat a ten zápas dohrát ve čtvrté sadě. To se určitě počítá a udělalo mi to velkou radost,“ řekl Lehečka.
První set získal tenista z Kněžmostu hladce díky dvěma brejkům. Ve druhé sadě Lehečka nedotáhl vedení 5:3 a za stavu 5:6 odvracel dva setboly. Nakonec si vynutil tie-break a v něm vyhrál 7:5.
Také ve třetí sadě český hráč nevyužil náskok brejku, od stavu 3:1 ztratil čtyři hry po sobě a manko už nesmazal. Ve čtvrtém setu však už byl Lehečka na podání opět stoprocentní a díky dvěma brejkům duel dotáhl.
V dalším kole se Lehečka utká se 110. hráčem světa Samuelem, který Macháče vyřadil hladce ve třech setech. Osmifinalista US Open z posledních dvou ročníků Macháč prohrál i třetí duel po návratu od zranění nohy, kvůli němuž vynechal celou travnatou sezonu. Soupeři podlehl za hodinu a půl.
První set ztratil Macháč v koncovce, kdy od stavu 2:2 prohrál zbývající čtyři gamy. Ve druhé sadě nedohnal český hráč brzké manko 0:3 a ve třetím setu mu nepomohlo ani vedení 2:0. Pětadvacetiletý rodák z Berouna tak zaznamenal nejhorší grandslamový výsledek od loňského Roland Garros.
Wimbledonská šampionka z roku 2024 Krejčíková prohrála s Rachimovovou za hodinu a 53 minut. V úvodní fázi grandslamu skončila potřetí v sezoně, v 1. kole dohrála také na Australian Open a Roland Garros.
Loňská čtvrtfinalistka prohrála čtvrté utkání po sobě, dnes doplatila na 41 nevynucených chyb. Proti Rachimovové nenavázala v New Yorku na pět let staré vítězství 6:4, 6:2.
„Celá ta americká šňůra se mi nevedla. Nejsem prostě v nejlepším rozpoložení,“ řekla Krejčíková. „Vysvětlení samozřejmě mám. Řešili jsme to hodně interně a je to kombinace více aspektů. Ten největší asi je, že baterie je vybitá,“ uvedla.
Krejčíková sice v prvním setu dotáhla manko 2:4, v tie-breaku ale přišla o pět míčů při vlastním podání a prohrála 4:7. Ve druhé sadě ztratila česká hráčka od stavu 2:1 zbývajících pět her. V závěrečném gamu sice odvrátila šest mečbolů, při sedmém ale zahrála return do autu.
Výsledky tenisového US Open
Výsledky tenisového US Open
Dvouhra mužů – 1. kolo: Lehečka (18) – Carreňo (Šp.) 6:1, 7:6 (7:5), 4:6, 6:2, Samuel (Brit.) – Macháč 6:2, 6:3, 6:2, Majchrzak (Pol.) – Medjedovič (Srb.) 6:3, 6:3, 6:3, Mérida (Šp.) – Fucsovics (Maď.) 6:4, 6:4, 6:2, Rinderknech (26-Fr.) – Šimabukuro (Jap.) 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (7:4), 6:2, Wu I-ping (Čína) – Walton (Austr.) 7:6 (7:2), 6:2, 7:5, Medvěděv (7-Rus.) – Gaston (Fr.) 6:4, 6:2, 6:4, Paul (20-USA) – Wong (Hong.) 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 6:3, Van Assche (Fr.) – Norrie (29-Brit.) 6:7 (6:8), 6:2, 6:2, 6:3, Harris (JAR) – Kennedy (USA) 6:4, 6:2, 6:2, Prižmič (Chorv.) – Ševčenko (Kaz.) 2:6, 6:3, 6:3, 5:7, 7:5.
Dvouhra žen – 1. kolo: Rachimovová (Uzb.) – Krejčíková (27) 7:6 (7:4), 6:2, Paoliniová (19-It.) – Erjavecová (Slovin.) 6:3, 3:6, 6:4, Pegulaová (3-USA) – Ruseová (Rum.) 6:3, 6:2, Vekičová (Chorv.) – Gibsonová (Austr.) 6:2, 4:6, 6:3, Kosťuková (11-Ukr.) – Hunterová (Austr.) 6:4, 6:1, Fernandezová (31-Kan.) – Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:2, Jacenková (Rus.) – Zarazúaová (Mex.) 4:6, 6:4, 7:6 (9:7), Wang Sin-jü (Čína) – Arangová (Kol.) 6:4, 6:2, Tararudíová (Thaj.) – Kalievová (USA) 6:3, 6:7 (4:7), 6:2, Stefaniniová (It.) – Jastremská (Ukr.) 6:3, 4:6, 6:1.