Sinner obhájil wimbledonský titul. Ve finále porazil Zvereva

Jannik Sinner obhájil titul z Wimbledonu. Světová jednička ve finále porazila 6:7, 7:6, 6:3 a 6:4 Alexandera Zvereva z Německa. Kuo Chan-jü z Číny a Kristina Mladenovicová z Francie ovládly čtyřhru. Ve finále vyhrály 6:3 a 7:5 nad kanadsko-brazilskou dvojicí Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová.
Sinner získal první letošní grandslamový triumf a pátý celkově, dvakrát ovládl Australian Open a jednou US Open. O pět let starší Zverev naopak nedokázal na londýnské trávě navázat na pět týdnů starý úspěch z antukového Roland Garros.
Čtyřiadvacetiletý Sinner ztratil první set 7:9 v tie-breaku, ve kterém Zverev využil jediný brejk úvodní sady. Zkrácená hra rozhodovala i druhý set, tentokrát však měla jasný průběh a Ital ji pro sebe získal 7:2.
Pak už začal mít Sinner navrch, ale k zisku třetí i čtvrté sady mu vždy stačil jediný brejkbol. Zvereva, který v osmifinále vyřadil českou jedničku Jiřího Lehečku, porazil podesáté za sebou a jako desátý hráč v historii obhájil ve Wimbledonu titul.
„Neexistuje lepší místo pro tenis,“ řekl Sinner v rozhovoru na kurtu. „V neděli ráno vstanete, jste nervózní, protože vás čeká výjimečný den a vy nikdy nevíte, jestli se sem ještě někdy dostanete. Proto to neberu jako samozřejmost,“ dodal.
„Jannik zase ukázal, proč je nejlepší na světě,“ přidal Zverev. „Sice jsem dneska prohrál, ale mám za sebou dobré dva měsíce. Doteď jsem tady ještě nikdy nebyl ve čtvrtfinále. A teď je mi 29 a poprvé věřím, že bych tady mohl získat titul,“ prohlásil.
Sinner si díky zisku šestého letošního titulu upevnil první místo v žebříčku. Zverev se po premiérové finálové účasti ve Wimbledonu, kde bylo jeho dosavadním maximem osmifinále, posune na druhé místo, z nějž sesadí zraněného Carlose Alcaraze ze Španělska.
Kuo Chan-jü a Mladenovicová ovládly čtyřhru
Kuo Chan-jü a Mladenovicová si s druhým nasazeným párem na trávě v All England Clubu poradily za hodinu a půl. Na cestě za titulem vyřadily ve čtvrtfinále turnajové jedničky Kateřinu Siniakovou s Američankou Taylor Townsendovou.
Zatímco osmadvacetiletá Kuo Chan-jü získala první grandslamový titul, o pět let starší Mladenovicová slavila už posedmé. V minulosti triumfovala čtyřikrát na Roland Garros a dvakrát na Australian Open.
Titul ve dvouhře juniorů získal Američan Jordan Lee, který ve finále porazil 4:6, 6:4 a 7:5 Australan Cruze Hewitta, syna wimbledonského šampiona z roku 2002 a někdejší světové jedničky Lleytona Hewitta.