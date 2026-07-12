I když jsem se necítila nejlépe, rvala jsem se, hodnotila Muchová a neskrývala zklamání

Karolína Muchová bude vstřebávat dojmy z porážky 2:6, 7:5, 3:6 ve finále Wimbledonu s krajankou Lindou Noskovou pár dní. Devětadvacetiletá tenistka litovala nevyužitých brejkbolů na začátku třetího setu a uvedla, že odehrála jeden z nejhorších zápasů na turnaji. I přes další finálový neúspěch věří, že se časem grandslamového titulu dočká.
„Pár dní mi to určitě zabere. Na druhou stranu jsem ale byla jsem ve finále, což je pořád skvělý úspěch. Moje hra je dobrá, zlepšuju se a na kurtu se cítím skvěle. Zvednout grandslamovou trofej nad hlavu je můj obrovský sen a cíl. Tohle je sice krok zpět, ale zároveň je to i obrovská motivace,“ uvedla Muchová.
Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce, která plnila ve Wimbledonu roli nasazené desítky, prohrála i druhé grandslamové finále v kariéře. Neúspěšně hrála o titul také před třemi lety na Roland Garros.
„Jsem hodně zklamaná, je to tvrdá porážka. Na Roland Garros si to už přesně nepamatuju, ale tehdy jsem byla také smutná. Pocity jsou tedy podobné. Zase to byl třísetový zápas, ve kterém jsem cítila, že mám šance a můžu to překlopit na svou stranu. Ale nepovedlo se to,“ podotkla Muchová.
Svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda prohrála duel s Noskovou za dvě hodiny a 27 minut. Se svým výkonem nebyla spokojená.
„Byl to jeden z mých nejhorších zápasů na turnaji, ty předchozí jsem odehrála určitě lépe. Začala jsem hrozně pomalu a celkově jsem se na kurtu cítila zvláštně, jako bych to ani nebyla já. Určitě se na tom podepsala fyzička. Semifinále s Coco (Gauffovou) bylo strašně těžké a po něm jsem únavu jasně cítila,“ řekla Muchová.
Po ztraceném prvním setu se jí ve druhé sadě povedl obrat. Odvrátila pět mečbolů a otočila vývoj ze stavu 2:5 na 7:5.
„Chtěla jsem prostě bojovat o každý balon. Na tomhle turnaji mi hrozně záleží a říkala jsem si, že přece neprohraju dvakrát 2:6. Pořád jsem věřila, že to můžu otočit. Když se mi povedl brejk a vyhrála jsem druhý set, cítila jsem obrovské ‚momentum‘. Lidé mě hnali, vnímala jsem jejich podporu a říkala si, že to zvládnu. I když jsem se necítila nejlépe, rvala jsem se a padalo to tam. Stálo mě to ale strašně moc sil,“ uvedla Muchová.
Vítězka letošního travnatého turnaje v Bad Homburgu ale na začátku třetí sady neproměnila tři brejkboly. Vzápětí sama o servis přišla a ztrátu už nedohnala.
„Jestli něčeho opravdu lituju, tak hned prvního gamu. Měla jsem výhodu, šla jsem do forhendu a chtěla to hrát po čáře. Jenže jsem to dala kros a ona mě dostala. Kdybych šla do vedení 1:0, zápas by se vyvíjel jinak a pro mě by to byl úplně jiný start. To se ale nestalo,“ podotkla Muchová.
Fakt, že se poprvé v samostatné historii potkaly ve finále grandslamu dvě české hráčky, nevnímala. Během závěrečného ceremoniálu také žertovala, že je Nosková už jen její bývalou kamarádkou. Poznámkou rozesmála celý centrální dvorec v Londýně.
„Napadlo mě to přímo v ten moment. Vůbec jsem nevěděla, co mám říct, spíš se mi chtělo brečet, tak jsem ze sebe vydolovala alespoň tohle. Lidé se ale smáli, takže to snad dopadlo dobře,“ řekla Muchová, která si užila i setkání s princeznou Kate.
„Byla strašně milá. Říkala mi moc hezká, pozitivní a motivační slova. Když jsem odešla z kurtu, prohodily jsme ještě pár vět. Bylo to opravdu příjemné,“ uvedla tenistka, která se posune v žebříčku WTA na životní šesté místo.
Nyní plánuje menší odpočinek a poté se bude připravovat na betonovou část sezony. „Chuť vrátit se a zabojovat o titul mě neopustí. Teď si ale potřebuju pár dní odpočinout. Poslední týdny na trávě, od Berlína přes Bad Homburg až sem, byly nesmírně náročné. Chvilku si orazím a pak se začnu připravovat na betony. Cíl tam bude jasný,“ doplnila Muchová.