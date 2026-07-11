Nosková věnovala triumf zesnulé mamince. Tahle výhra šla opravdu hlavně pro ni, uvedla

Linda Nosková vítězství na Wimbledonu věnovala mamince Ivaně, která zemřela před dvěma lety. Jednadvacetiletá česká tenistka zmínila její památku už v děkovné řeči na kurtu poté, co porazila krajanku Karolínu Muchovou 6:2, 5:7, 6:3. Dále také Nosková uvedla, že premiérový triumf nad grandslamu bude ještě několik dní zpracovávat.
„Ano, bylo to těžké, ale samozřejmě jsem ji chtěla zmínit, protože tahle výhra šla opravdu hlavně pro ni,“ řekla Nosková, která při děkování poslala mamince na centrálním dvorci i pusu do nebe.
Nosková, která plnila ve Wimbledonu roli nasazené devítky, se stala na londýnské trávě třetí českou šampionkou ve čtyřech posledních ročnících. Vedle předloňské šampionky Barbory Krejčíkové a Markéty Vondroušové, která triumfovala ještě o rok dříve, navázala také na výhry Petry Kvitové (2011, 2014) a Jany Novotné (1998).
„To, že jsem vyhrála tenhle turnaj, mi ještě nedošlo. Myslím, že to bude až pár dní, než si to uvědomím. Celá ta moje cesta až sem byla, řekněme, trošku jiná než ostatní. Můj život nikdy nebyl nastavený tak, že je jisté, že to tady v budoucnu vyhraju. Takže je to všechno takový malý šok,“ uvedla Nosková.
Vzhledem k tomu, že pochází ze skromných poměrů, vážila si triumfu o to víc. „Jakákoliv výhra, co se povede, tak ji beru strašně vážně. Neberu ji jako něco, co by bylo zadarmo, protože tahle cesta byla taková jako last minute,“ podotkla.
Po finálovém vítězství se setkala s princeznou Kate, bývalými vítězkami Martinou Navrátilovou, Petrou Kvitovou či dalšími členy klubu.
„Snažím se tyhle momenty zapamatovat si co nejvíc, ale je to strašně těžké. V tom víru toho si člověk ani neuvědomí, co se děje. Vyhrála jsem grandslamové finále, wimbledonské finále, za chvíli mi dávají nějaký odznak, že se zde stávám doživotní členkou, potom si podávám ruku s Martinou Navrátilovou a Petrou Kvitovou, na které jsem se vždycky dívala jako malá holka... Takže až moc momentů na nějakých deset patnáct minut,“ řekla Nosková.
Usmála se také nad tím, když se dozvěděla, že její triumf sledovaly v Přerově stovky lidí. Chystají se pro ni i oslavy.
„To jsem vůbec nevěděla, takže to je hezký. Myslím, že až se vrátím zpátky do Přerova, tak mě tam asi hodně lidí bude chtít vidět. Já ale opravdu teď na další dny netuším, jaký budu mít plán. Budu se snažit tohle co nejrychleji uvědomit, ať si to můžu užít. Za pár týdnů zase začíná nový turnaj v Americe, takže to taky bude další lekce, kterou se budu muset naučit,“ podotkla Nosková.
Věří, že jí tento výsledek pomůže do další části kariéry. V novém světovém žebříčku se posune na životní sedmé místo. „Těžko říct. Až si to uvědomím, až těch pár týdnů přejde, tak asi budu chytřejší. Teď vůbec nevím, co si mám vůbec o tomhle momentu myslet. Uvidíme, co si z toho vezmu,“ uvedla Nosková.
Věří, že jí úspěch nezmění. „Výhra je to obrovská a jsem na sebe pyšná, jak jsem to zvládla. Na druhou stranu ale nejsem člověk, který by si z těch výher bral extrémní sebevědomí. Možná tohle bude výjimka, ale myslím, že na dalším turnaji začne vše od nuly,“ doplnila Nosková.