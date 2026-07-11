Muchová historické finále neotočila, wimbledonskou šampionkou je Nosková

Třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední čtyři roky se stala Linda Nosková. V prvním ženském grandslamovém finále dvou českých reprezentantek porazila devětadvacetiletou Karolínu Muchovou 6:2, 5:7 a 6:3. Pro jedenadvacetiletou hráčku se jedná o premiérový titul na turnajích velké čtyřky.
Muchová prohrála druhé grandslamové finále v kariéře, před třemi lety neuspěla v utkání o titul na Roland Garros proti Polce Ize Šwiatekové. Nosková, která využila až šestý mečbol, navázala v All England Clubu na Barboru Krejčíkovou, jež se radovala v roce 2024. O rok dříve slavila Markéta Vondroušová, v samostatné historii tam uspěly také Petra Kvitová (2011 a 2014) a Jana Novotná (1998).
Ryze české finále se hrálo ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii. V roce 1986 zde bojovaly o titul Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, ta už ale reprezentovala USA. Naposledy na grandslamu bylo československé finále v roce 1989 na Australian Open mezi Ivanem Lendlem a Miloslavem Mečířem.
Nosková porazila Muchovou poprvé a oplatila jí loňskou porážku z třetího kola US Open. Šampionka letošního travnatého turnaje v Berlíně vyhrála 12. z posledních 13 utkání a posune se ve světovém žebříčku na životní sedmé místo.
„Všechny zápasy tu byly těžké fyzicky i psychicky. Kájo, přinutila jsi mě sáhnout si na dno. Jsem ráda, že jsme kamarádky a dneska jsme spolu tvořily historii. Věřím, že všichni fanoušci doma v Česku jsou na nás dvě pyšní,“ řekla během ceremoniálu Nosková a děkovala i své mamince Ivaně, která zemřela před dvěma lety. Poslala jí také polibek do nebe. „Bez ní bych tu určitě teď nestála,“ uvedla Nosková, která se neubránila slzám.
O osm let starší Muchová, která před Wimbledonem triumfovala na turnaji v Bad Homburgu, prohrála po deseti zápasech. Také ona si přes neúspěch vylepší žebříčkové maximum, bude šestá. „Je těžké najít jakákoliv slova, ale začnu u Lindy, své bývalé kamarádky,“ rozesmála diváky Muchová. „Dělám si samozřejmě legraci. Jsi tak mladá a tohle bylo tvé první grandslamové finále. Zvládla jsi to a to, jak jsi hrála, bylo neuvěřitelné. Jsi také skvělý člověk, moc ti a tvému týmu gratuluji. Zasloužíš si to,“ uvedla Muchová, která se při děkování přátelům a rodině také rozplakala.
Finálový duel na travnatém centrálním dvorci sledovali z královské tribuny legendární Billie Jean Kingová, Martina Navrátilová, Jan Kodeš, Petra Kvitová, Maria Šarapovová či Simona Halepová. Přítomná byla také princezna Kate.
Lepší úvod měla Nosková, která se v prvním setu opírala o spolehlivý servis. Muchovou nepustila k jedinému brejkbolu a po brejku ve čtvrté hře utekla později do vedení 4:1. Na příjmu uspěla i v koncovce, kdy při servisu Muchové využila pátý setbol.
Také ve druhé sadě pokračovala Nosková v koncentrovaném výkonu a zdálo se, že míří za jasným vítězstvím. Poté, co prolomila v šesté hře servis Muchové, se dostala vzápětí do vedení 5:2. Poté ale přišla její série nevyužitých mečbolů.
Tři z nich nevyužila Nosková hned na příjmu za stavu 5:2, další neproměnila při podání o chvíli později a neuspěla ani v následné desáté hře, kdy nezužitkovala na returnu další možnost. Muchová vývoj zvrátila a za ovací diváků na centrálním dvorci otočila set na 7:5. Nosková před třetím setem opustila na chvíli kurt.
Po pauze musela svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy ustát další nepříjemné momenty a hned v prvním gemu čelila třem brejkbolům. Podařilo se jí je ale odvrátit a následně Muchovou o servis obrat. Tento brejk byl nakonec klíčový. Ve třetí hře Nosková odvrátila ještě jednu šanci soupeřky na uzmutí servisu a poté už duel doservírovala. Po využitém šestém mečbolu padla s rukama na obličeji radostí na kurt.