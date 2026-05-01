Tenis

Sinner je v Madridu ve finále a může překonat Djokoviče s Nadalem


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jako třetí hráč historie postoupil do finále na pěti turnajích Masters v řadě. Ital Jannik Sinner přehrál v semifinále turnaje v Madridu Arthura Filse z Francie 6:2 a 6:4.

Jednička světového žebříčku se navíc v neděli může stát prvním, kdo na akcích elitní kategorie získá pět titulů za sebou. Pět finálových účastí na Masters v řadě dosud měli na kontě jen Rafael Nadal a Novak Djokovič, pět trofejí ale získat nedokázali.

Sinner bude v Madridu útočit na rekordní pátý titul v řadě z turnajů Masters
Zdroj: ČT sport

Čtyřiadvacetiletý Sinner na madridské antuce porazil Filse, čtvrtfinálového přemožitele Jiřího Lehečky, za necelou hodinu a půl a připsal si 350. výhru na okruhu ATP. Milníku dosáhl jako první hráč narozený po roce 2000.

V Madridu postoupil do finále poprvé a zahraje si tak o titul i na posledním z devíti turnajů Masters. Trofej mu vedle Madridu chybí už jen z antuky v Římě, kde ve finále vloni neuspěl. Jeho soupeřem bude lepší z duelu mezi druhým nasazeným Alexanderem Zverevem z Německa a belgickým překvapením Alexanderem Blockxem.

