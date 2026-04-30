Tenis

Ruud titul na Masters v Madridu neobhájí, životní postup oslavuje Blockx


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Roli favorita neustál. Casper Ruud z Norska prohrál ve čtvrtfinále turnaje série Masters v Madridu dvakrát 4:6 s Alexanderem Blockxem z Belgie a titul neobhájí. Jeho soupeře naopak čeká první semifinále na okruhu ATP.

Ruud v úvodní sadě smazal ztrátu 2:4, ale následně za stavu 4:4 přišel znovu o podání a Blockx vzápětí rozhodl. Ve druhém setu sice patnáctý hráč světa odvrátil tři mečboly, ale při čtvrtém už jednadvacetiletý Belgičan utkání ukončil.

Blockxe, který je v žebříčku na 69. místě, čeká v premiérovém semifinále buď Ital Flavio Cobolli, nebo třetí hráč světa Alexander Zverev z Německa, jenž v osmifinále vyřadil Jakuba Menšíka.

Už nyní má Blockx jistotu, že v novém vydání žebříčku si vylepší osobní maximum na 35. místo. Jeho největším dosavadním úspěchem je finálová účast na loňském Turnaji mistrů hráčů do 20 let, který však ATP nepočítá mezi oficiální turnaje.

