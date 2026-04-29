Tenis

Plíšková si madridské semifinále nezahraje


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Karolína Plíšková do semifinále antukového turnaje v Madridu nepostoupila. Odvrátila sice Anastasii Potapovové tři mečboly, ale nakonec Rakušance podlehla 1:6, 7:6, 3:6, třebaže v závěrečném setu vedla 3:1.

Bývalá světová jednička Plíšková nevyužila šanci postoupit do prvního semifinále na turnaji WTA po téměř dvou letech. S 56. hráčkou světa Potapovovou prohrála poprvé, nenavázala na předloňské vítězství z Kataru.

Potapovová, která se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser a vyřadila předtím světovou dvojku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, si zahraje semifinále turnaje WTA 1000 poprvé v kariéře.

Rodačka ze Saratova, která reprezentuje od konce loňského roku Rakousko, se o postup do finále střetne s Lindou Noskovou, nebo Ukrajinkou Martou Kosťukovou. Jiří Lehečka se ve čtvrtfinále utká s Francouzem Arthurem Filsem.

Čtyřiatřicetiletá Plíšková, která po vleklých zdravotních potížích klesla v žebříčku až na 197. místo, neměla dobrý vstup do čtvrtfinálového zápasu. V prvním setu prohrávala 0:5, a přestože se jí podařilo hrozbu kanára odvrátit, ztratila sadu za 23 minut.

Ve druhém setu však dvojnásobná grandslamová finalistka duel zdramatizovala. Ačkoliv ztrácela 3:5, za stavu 4:5 odvrátila při podání Potapovové dva mečboly a další soupeřčin mečbol smazala díky útočné hře i za stavu 5:6. Vynutila si zkrácenou hru, kterou získala poměrem 7:4.

Plíšková mohla obrat dokonat ve třetím setu. Potapovové vzala opět dvakrát servis, vedla 3:1 a soupeřka netajila rozladění. Od té chvíle už ale česká tenistka nezískala ani jednu hru. Potapovová pěti vyhranými gemy vývoj otočila a po proměněném čtvrtém mečbolu v utkání skryla radostí obličej do dlaní.

