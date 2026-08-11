Tenis

Siniaková útočí na šestý letošní titul, v Torontu je v semifinále deblu


před 15 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Deblová světová jednička Kateřina Siniaková s čínskou spoluhráčkou Čang Šuaj postoupily na turnaji v Torontu do semifinále a česká tenistka tak pokračuje na cestě za šestým letošním titulem. Jeden získala s Čang Šuaj, zbývající včetně trofeje na Roland Garros s Američankou Taylor Townsendovou.

Ve čtvrtfinálovém zápase v Torontu Siniaková s Čang Šuaj porazily 6:4, 6:3 australsko-americký pár Storm Hunterová, Desirae Krawczyková. V této sezoně má třicetiletá Češka bilanci ve čtyřhře 38 výher a pět porážek, vedle antukového grandslamu získala tituly s Townsendovou v Madridu, Miami a Indian Wells. S Čang Šuaj dominovaly v lednu v Adelaide.

Celkově má rodačka z Hradce Králové na kontě již 37. deblových trofejí. Zároveň se blíží metě 200 týdnů v čele žebříčku čtyřhry, zatím je na 195. Druhá Liezel Huberová z USA vládla 199 týdnů a Martina Navrátilová byla jedničkou rekordních 237 týdnů.

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Semifinále v Torontu si zahrají Šwiateková i Svitolinová
Zdroj: ČT sport

Semifinále dvouhry si v pondělí v Torontu zajistily Polka Iga Šwiateková a Ukrajinka Elina Svitolinová, jež prodloužila neporazitelnost na prestižních turnajích WTA 1000 už na deset zápasů. Další výhru přidala nad Jekatěrinou Alexandrovovou 3:6, 6:0, 6:3. Šwiateková vyřadila jinou Rusku Dianu Šnajderovou po suverénním vítězství 6:2 a 6:1.

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