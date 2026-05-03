Siniaková završila návrat do čela dalším titulem s Townsendovou

Již celkem 36 trofejí v kariéře si připsala česká i světová deblová královna Kateřina Siniaková. Tentokrát se svojí americkou parťačkou Taylor Townsendovou ovládla turnaj elitní kategorie WTA1000 v Miami, když ve finále porazily ruský pár Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová 7:6 a 6:2. Zároveň tak navázaly na prvenství v Sunshine Double a Indian Wells a natáhly svoji vítěznou sérii na 15 zápasů.
Šesté turnajové vítězství od premiérového úspěchu ve Wimbledonu 2024 s Townsendovou završily po hodině a půl. Devětadvacetiletá Siniaková tak ještě ozdobila návrat na pozici světové deblové jedničky, který si zajistila už postupem do semifinále.
Nasazené dvojky Siniaková s Townsendovou musely v úvodním setu dotahovat manko po ztrátě podání v třetím gamu, který česká tenistka zakončila dvojchybou. Dokázaly ale vyrovnat a tie-break ovládly 7:2. Druhou sadu pak začaly brejkem a duel už jasně kontrolovaly, přestože si Siniaková za stavu 2:1 vyžádala ošetření a dohrávala se zatejpovanou levou nohou nad kolenem. Po dalším brejku odskočily na 4:1 a soupeřkám žádnou šanci na zvrat nenabídly.
Devatenáctileté Andrejevové tak v Madridu nevyšel ani druhý finálový start. V sobotu prohrála duel o titul ve dvouhře s Ukrajinkou Martou Kosťukovou 3:6, 5:7.