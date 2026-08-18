Tenis

Siniaková zase nenašla recept na Keysovou, v Cincinnati v singlu končí


18. 8. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve 3. kole s Američankou Madison Keysovou. Loňské vítězce Australian Open podlehla deblová světová jednička 1:6, 3:6 a ani ve třetím utkání v kariéře s ní neuhrála alespoň set.

Čtyřiačtyřicátá hráčka žebříčku Siniaková přišla v obou setech dvakrát o podání, závěrečný gem při svém servisu prohrála čistou hrou. Proti o dvacet míst lépe postavené Keysové si vypracovala ve druhé sadě tři brejkboly, ale ani jeden nevyužila.

V generálce na US Open bude Siniaková pokračovat ve čtyřhře, s tradiční spoluhráčkou Taylor Townsendovou jsou coby nasazené jedničky ve druhém kole.

Po nedělním vydřeném vítězství nad Terezou Valentovou odstoupila z turnaje světová devítka Elina Svitolinová. Ukrajinská tenistka, jež proti mladé Češce odvrátila sedm mečbolů, nenastoupila k duelu třetího kola s Číňankou Wang Si-jü. Důvodem je zranění pravého kotníku, které si přivodila už na předchozím turnaji v Torontu a kvůli němuž si vyžádala ošetření i v utkání s Valentovou.

Přečtěte si také

Menšík a Nosková jsou v Cincinnati v osmifinále, Lehečka vypadl

18. 8. 2026

Menšík a Nosková jsou v Cincinnati v osmifinále, Lehečka vypadl

Berdychova nominace na USA: Nechybí Lehečka, Menšík i Macháč

17. 8. 2026

Berdychova nominace na USA: Nechybí Lehečka, Menšík i Macháč

Djokovič končí v Cincinnati, Nosková, Menšík i Lehečka své duely zvládli

15. 8. 2026

Djokovič končí v Cincinnati, Nosková, Menšík i Lehečka své duely zvládli
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.