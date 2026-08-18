Siniaková zase nenašla recept na Keysovou, v Cincinnati v singlu končí

Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve 3. kole s Američankou Madison Keysovou. Loňské vítězce Australian Open podlehla deblová světová jednička 1:6, 3:6 a ani ve třetím utkání v kariéře s ní neuhrála alespoň set.
Čtyřiačtyřicátá hráčka žebříčku Siniaková přišla v obou setech dvakrát o podání, závěrečný gem při svém servisu prohrála čistou hrou. Proti o dvacet míst lépe postavené Keysové si vypracovala ve druhé sadě tři brejkboly, ale ani jeden nevyužila.
V generálce na US Open bude Siniaková pokračovat ve čtyřhře, s tradiční spoluhráčkou Taylor Townsendovou jsou coby nasazené jedničky ve druhém kole.
Po nedělním vydřeném vítězství nad Terezou Valentovou odstoupila z turnaje světová devítka Elina Svitolinová. Ukrajinská tenistka, jež proti mladé Češce odvrátila sedm mečbolů, nenastoupila k duelu třetího kola s Číňankou Wang Si-jü. Důvodem je zranění pravého kotníku, které si přivodila už na předchozím turnaji v Torontu a kvůli němuž si vyžádala ošetření i v utkání s Valentovou.