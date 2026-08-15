Tenis

Djokovič končí v Cincinnati, Nosková i Menšík své duely zvládli


15. 8. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Linda Nosková vstoupila do tenisového turnaje v Cincinnati vítězstvím. Ve druhém kole porazila dvakrát 6:3 Katie Boulterovou z Velké Británie. Úvodní utkání zvládl také Jakub Menšík, který po tříhodinové bitvě udolal 7:5, 2:6 a 7:6 Mattiu Bellucciho z Itálie. S turnajem se nečekaně hned v úvodním utkání rozloučil trojnásobný šampion Novak Djokovič ze Srbska. Vítěz rekordních 24 grandslamů prohrál 6:2, 4:6 a 4:6 s Thiagem Tirantem z Argentiny, který je padesátý ve světovém žebříčku.

Jednadvacetiletá Nosková, pro niž na předchozím turnaji v Torontu skončil premiérový start po Wimbledonu hned v prvním utkání, měla dnes zápas od začátku pod kontrolou. Jen jednou přišla o podání, sama ho Boulterové sebrala pětkrát a zaznamenala deset es. Její další soupeřkou bude buď domácí Peyton Stearnsová, nebo Dánka Clara Tausonová.

Menšíkovi k zisku prvního setu stačil jediný brejk, ve druhém však ztratil servis dvakrát a Bellucci srovnal. Ve druhé sadě Menšík smazal ztrátu 2:4 a v tie-breaku poté uspěl 7:5. Za stavu 5:5 mu pomohla Italova jediná dvojchyba v zápase.

Ve druhém kole skončil turnaj pro Nikolu Bartůňkovou. Dvacetiletá česká naděje podlehla po dvou hodinách patnácté nasazené Rumunce Soraně Cirsteaové 6:7, 3:6.

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