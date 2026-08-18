Menšík a Nosková jsou v Cincinnati v osmifinále, Lehečka vypadl

Tenistka Linda Nosková si na turnaji v Cincinnati poradila 7:6 a 6:2 s Clarou Tausonovou z Dánska a postoupila do osmifinále. Ve třetím kole uspěl také Jakub Menšík, který zdolal 6:3, 6:4 Rinkyho Hijikatu z Austrálie. Jiří Lehečka prohrál 1:6, 7:6, 3:6 s Arthurem Filsem z Francie.
Jednadvacetiletá Nosková nabrala v prvním setu ztrátu 3:5 a v desáté hře odvracela setbol. Dokázala ale vybojovat tie-break a v něm uspěla 7:3. Ve druhé sadě si letošní wimbledonská vítězka zajistila postup dvěma brejky a její další soupeřkou bude domácí Amanda Anisimovová.
Menšík si s Hijikatou poradil bez větších problémů za hodinu a půl. Dvacetiletý český hráč v utkání čelil jedinému brejkbolu a sám sebral soupeři podání dvakrát. V osmifinále ho čeká Thiago Tirante z Argentiny.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka neměl v prvním setu proti Filsovi šanci, ale ve druhém odvrátil mečbol a po výhře 9:7 v tie-breaku vyrovnal. Ve třetí sadě však potvrdil, že Fils není jeho oblíbeným soupeřem, a v probíhající sezoně s Francouzem prohrál třetí ze čtyř utkání.
Ve čtyřhře žen se poprvé po čtyřech letech společně představily sestry Serena a Venus Williamsovy. Bývalé světové jedničky a dohromady vítězky 30 singlových grandslamů prohrály 2:6, 6:1 a 8:10 s Martou Kosťukovou z Ukrajiny a Peyton Stearnsovou.
„Byla to zábava a výjimečný zážitek. Užila jsem si to,“ citovala agentura Reuters čtyřiačtyřicetiletou Serenu, která si s o dva roky starší sestrou zahrála poprvé od US Open 2022. Mimo grandslamy se společně ve čtyřhře představily na okruhu WTA poprvé od roku 2016.
Sestry Williamsovy společně získaly ve čtyřhře 14 grandslamových titulů. V deblu měly letos společně nastoupit už ve Wimbledonu, nakonec z toho však sešlo. Důvodem bylo zranění kolena Sereny, která se před tím vrátila k tenisu po čtyřleté pauze.
Výsledky turnaje mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):
Výsledky turnaje mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):
Muži:
Menšík (14-ČR) – Hijikata (Austr.) 6:3, 6:4, Fils (21-Fr.) – Lehečka (9-ČR) 6:1, 6:7 (7:9), 6:3, Zverev (1-Něm.) – Atmane (Fr.) 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), De Minaur (5-Austr.) – Fery (32-Brit.) 7:5, 7:6 (7:3), Jódar (12-Šp.) – Tabilo (22-Chile) 6:2, 6:1, Paul (18-USA) – Vallejo (Parag.) 3:6, 6:3, 6:4, Fonseca (23-Braz.) – O'Connell (Austr.) bez boje.
Ženy:
Dvouhra – 3. kolo:
Nosková (6-ČR) – Tausonová (27-Dán.) 7:6 (7:3), 6:2, Rybakinová (2-Kaz.) – Frechová (Pol.) 6:4, 7:6 (7:2), Pegulaová (3-USA) – Navarrová (25-USA) 7:5, 6:2, Anisimovová (9-USA) – Ealaová (17-Fil.) 4:6, 6:4, 6:2, Šnajderová (14-Rus.) – Chwalinská (19-Pol.) 6:2, 7:6 (7:3), Cirsteaová (15-Rum.) – Kalinská (18-Rus.) 6:7 (4:7), 6:1, 5:0 skreč.
Čtyřhra – 1. kolo:
Townsendová, Siniaková (1-USA/ČR) – Juraková Schreiberová, Wu Fang-Hsien (Chorv./Tchaj-wan) 6:2, 4:6, 10:7, Klepačová, Lumsdenová (Slovin./Brit.) – Chromačovová, Detiuc (Rus./ČR) 6:3, 6:3.