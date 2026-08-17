Berdychova nominace na USA: Nechybí Lehečka, Menšík i Macháč

Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rikl jsou v první nominaci na duel 2. kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA, uvedl kapitán Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 areně. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Také Američané se budou moci opřít o silnou sestavu. V nominaci kapitána Boba Bryana jsou šestý hráč světa Ben Shelton, o tři příčky níže postavený Taylor Fritz, světová čtyřiadvacítka Tommy Paul a deblista Christian Harrison.
Češi se do druhého kola kvalifikace dostali díky únorovému vítězství nad Švédskem 3:1. Američané porazili Maďarsko 4:0. Výběr kapitána Tomáše Berdycha se s týmem USA utká podruhé v krátké době. Vloni Češi zvítězili ve stejné fázi soutěže v Delray Beach 3:2 na zápasy.
„Do začátku zápasu zbývá ještě měsíc a to je dlouhá doba. Kluci hrají turnaj v Cincinnati, pak je čeká potenciálně ještě jeden turnaj a následně grandslamové US Open. To jsou pro mě velké akce, kdy mohu přemýšlet o dalších potenciálních klucích a tým se může eventuálně ještě měnit. Myslím, že ale teď je tato varianta správná v rámci tohoto časového okna a tak, aby se vše co nejlépe připravilo na zářijové utkání,“ řekl Berdych.
Davis Cup se do O2 areny vrátí po třinácti letech. Naposledy tam Češi hráli utkání elitní týmové soutěže v roce 2013, kdy porazili v semifinále Argentinu 3:2. Celý ročník pak opanovali a získali druhý titul po sobě. V roli jedné z opor byl tehdy i Berdych.
Roli české jedničky by mohl plnit Lehečka, kterému nyní patří ve světovém žebříčku 14. místo. Semifinalista letošního Roland Garros Menšík je o dvě příčky za ním. Macháč i vinou zdravotních potíží klesl na 62. místo, Kopřiva je na 71. příčce.
Vítěz zářijového duelu postoupí do finálové části Davisova poháru pro osm nejlepších týmů. Ta se uskuteční stejně jako vloni v Boloni od 24. do 29. listopadu. Titul obhajují Italové.