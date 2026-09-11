Tenis

Siniaková si z US Open odváží další deblový titul, s Townsendovou mají společný Grand Slam


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily ve finále 5:7, 6:0, 6:2 domácí dvojici Robin Montgomeryová, Ashlyn Kruegerová a zkompletovaly společný kariérní Grand Slam.

Třicetiletá Siniaková ovládla US Open podruhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před čtyřmi lety po boku Barbory Krejčíkové, s níž také triumfovala na všech čtyřech grandslamových turnajích. Vítězstvím světová deblová jednička Siniaková potvrdila svou výbornou bilanci v grandslamových finále – z patnácti titulových zápasů nevyhrála jen tři.

Siniaková s Townsendovou, které od sebe věkově dělí necelý měsíc, zkompletovaly kariérní Grand Slam během dvou let. První společný titul získaly ve Wimbledonu v roce 2024, loni ovládly Australian Open a poté jim po finálové porážce unikla vítězná trofej na US Open. Letos dobyly antukové Roland Garros a nyní na druhý pokus i New York.

„Velké díky patří Taylor. Hodně jsme se na tenhle titul nadřely, takže jsem na nás moc hrdá, že jsme to zvládly. A jsem hrdá na naši hru a na náš vztah. Díky, že stojíš na mé straně. A doufám, že tohle není konec, že se vrátíme a budeme hrát další finále,“ řekla při přebírání trofeje na kurtu dvojnásobná olympijská vítězka Siniaková, jež získala 39. deblový titul v kariéře.

Začátek finále se přitom Siniakové s Townsendovou nevydařil a první tři gemy prohrály. Favoritky se posléze rozehrály a vyrovnaly na 4:4, ale v desátém gemu Siniaková udělala tři dvojchyby, tu poslední proti setbolu, a americko-český pár ztratil první sadu na turnaji.

Na nepříznivý stav zareagovaly Siniaková s Townsendovou dominantním výkonem, za 25 minut soupeřkám nadělily kanára a vyrovnaly stav. V rozhodující sadě dosáhly pozdější vítězky na klíčový brejk ve třetím gemu a přes čtyři shody se dostaly do vedení 2:1. Poté už soupeřkám umožnily získat pouze jednu hru a při podání Siniakové po čtyřech odvrácených brejkbolech zápas ukončily.

Dvaadvacetileté Američanky Montgomeryová a Kruegerová prohrály své první grandslamové finále a nenavázaly na rok 2021, kdy spolu na US Open vyhrály juniorskou čtyřhru.

Výsledky tenisového US Open

Ženy:

Čtyřhra – finále:

Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) – Montgomeryová, Kruegerová (USA) 5:7, 6:0, 6:2.

Juniorky:

Dvouhra – semifinále:

Puškarjovová (5-Rus.) – J. Kovačková (ČR) 6:1, 7:5.

Přehled českých vítězek ženské čtyřhry na tenisových grandslamech

1977 (French Open): Regina Maršíková (s Teeguardenovou),

1978 (Australian Open): Renata Tomanová (s Nagelsenovou),

1985 (US Open): Helena Suková (s Kohdeovou-Kilschovou),

1987 (Wimbledon): Helena Suková (s Kohdeovou-Kilschovou),

1989 (Wimbledon): Jana Novotná, Helena Suková,

1989 (US Open): Hana Mandlíková (s Navrátilovou),

1990 (Australian Open): Jana Novotná, Helena Suková,

1990 (French Open): Jana Novotná, Helena Suková,

1990 (Wimbledon): Jana Novotná, Helena Suková,

1991 (French Open): Jana Novotná (s Fernandezovou),

1992 (Australian Open): Helena Suková (se Sanchezovou-Vicariovou),

1993 (US Open): Helena Suková (se Sanchezovou-Vicariovou),

1994 (US Open): Jana Novotná (se Sanchezovou-Vicariovou),

1995 (Australian Open): Jana Novotná (se Sanchezovou-Vicariovou),

1995 (Wimbledon): Jana Novotná (se Sanchezovou-Vicariovou),

1996 (Wimbledon): Helena Suková (s Hingisovou),

1997 (US Open): Jana Novotná (s Davenportovou),

1998 (French Open): Jana Novotná (s Hingisovou),

1998 (Wimbledon): Jana Novotná (s Hingisovou),

1998 (US Open): Jana Novotná (s Hingisovou),

2011 (French Open): Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká,

2011 (Wimbledon): Květa Peschkeová (se Srebotnikovou),

2013 (US Open): Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká,

2015 (Australian Open): Lucie Šafářová (s Mattekovou-Sandsovou),

2015 (French Open): Lucie Šafářová (s Mattekovou-Sandsovou),

2016 (US Open): Lucie Šafářová (s Mattekovou-Sandsovou),

2017 (Australian Open): Lucie Šafářová (s Mattekovou-Sandsovou),

2017 (French Open): Lucie Šafářová (s Mattekovou-Sandsovou),

2018 (French Open): Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková,

2018 (Wimbledon): Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková,

2019 (Wimbledon): Barbora Strýcová (se Sie Šu-wej),

2021 (French Open): Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková,

2022 (Australian Open): Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková,

2022 (Wimbledon): Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková,

2022 (US Open): Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková,

2023 (Australian Open): Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková,

2023 (Wimbledon): Barbora Strýcová (se Sie Šu-wej),

2024 (French Open): Kateřina Siniaková (s Gauffovou)

2024 (Wimbledon): Kateřina Siniaková (s Taylor Townsendovou)

2025 (Australian Open): Kateřina Siniaková (s Townsendovou)

2026 (French Open): Kateřina Siniaková (s Townsendovou)

2026 (US Open): Kateřina Siniaková (s Townsendovou)

Nejvíc titulů:
12 – Jana Novotná, Kateřina Siniaková
9 – Helena Suková
7 – Barbora Krejčíková
5 – Lucie Šafářová.

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