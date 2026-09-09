Siniaková je s Townsendovou ve finále čtyřhry US Open

Kateřina Siniaková je spolu s Američankou Taylor Townsendovou ve finále čtyřhry na US Open. Česko-americká dvojice porazila soupeřky Mertensovou a Šnajderovou 6:0 a 7:6.
Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek, narazí buď na domácí dvojici Robin Montgomeryová, Ashlyn Kruegerová, nebo na kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová.
Siniaková s Townsendovou porazily turnajové osmičky Šnajderovou a Mertensovou za hodinu a 44 minut. Na US Open jsou ve finále podruhé za sebou, před rokem nestačily na Dabrowskou a Erin Routliffeovou.
Třicetiletá Siniaková může získat dvanáctý grandslamový titul v ženském deblu a třináctý celkově. S Townsendovou letos uspěly také na Roland Garros, vloni zvítězily na Australian Open a před dvěma lety ve Wimbledonu.