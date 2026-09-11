Zajímavé finále na US Open. Současná světová jednička Sabalenková vyzve tu budoucí Rybakinovou

Na US Open se o titul utkají dvě nejvýše postavené hráčky žebříčku. Budoucí světová jednička Jelena Rybakinová z Kazachstánu a nasazená dvojka porazila v New Yorku domácí Coco Gauffovou 3:6, 6:4, 6:4. O titul se utká v sobotu s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, kterou od příštího týdne nahradí v čele světového žebříčku. Sabalenková porazila v semifinále US Open Jessicu Pegulaovou 7:5, 6:2 a dělí ji jediná výhra od třetího titulu za sebou. Finále začne v sobotu ve 22:00 SELČ.
Dvě nejvýše nasazené hráčky si zopakují souboj z letošního finále Australian Open, v němž zvítězila Rybakinová (6:4, 4:6, 6:4). Utkají se poosmnácté, lepší bilanci má Sabalenková 10:7.
Osmadvacetiletá Sabalenková, která ve čtvrtfinále vyřadila Lindu Noskovou, porazila Pegulaovou podesáté ze 14 vzájemných zápasů. Na US Open ji vyřadila v semifinále i vloni, před dvěma lety ji ve Flushing Meadows porazila v boji o titul. Rodačka z Minsku se probojovala ve dvouhře do devátého grandslamového finále. O čtyři roky starší Pegulaová nevyužila šanci projít do druhého finále na grandslamech, na první titul z turnajů „velké čtyřky“ dál čeká.
Sabalenková, jež navzdory finálové účasti přijde v pondělí o post světové jedničky, neztratila s Pegulaovou ani jednou servis, soupeřku naopak třikrát „brejkla“. Pomohlo jí sedm es a 29 vítězných úderů. Stala se také první hráčkou v tzv. open éře, která se dostala na tvrdých kurtech do osmého grandslamového finále za sebou.
„Po tomhle vítězství jsem moc toužila. Hrozně moc jsem si ho přála,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková, která vyhrála v New Yorku dvacáté utkání v řadě. Naposledy ji zde ve finále porazila před třemi lety Gauffová. „Vůbec si teď na nic nestěžuju. Jsem šťastná, že mohu ukázat takovýto tenis,“ uvedla.
První set Sabalenková vyhrála za 43 minut. Ve čtvrté hře nevyužila brejkbol, za stavu 4:4 ale šanci soupeřky odvrátila. Udeřila pak ve 12. gamu: při vedení 6:5 si vypracovala na příjmu náskok 40:0 a využila druhý setbol. Ve druhém setu už duel dotáhla. Nejprve vzala servis Pegulaové ve čtvrté hře a pak uspěla i za stavu 5:2. Stačil jí první mečbol.
Sedmadvacetiletá Rybakinová usiluje o třetí grandslamový titul a první z US Open. Před letošním Australian Open triumfovala před čtyřmi lety ve Wimbledonu. Finále turnajů „velké čtyřky“ si zahraje počtvrté.
Moskevská rodačka zdolala dnes šampionku US Open z roku 2023 Gauffovou po více než dvou hodinách. Pomohlo jí 22 vítězných míčů, soupeřce vzala čtyřikrát servis. O pět let mladší Američanka přišla o šanci získat ve dvouhře třetí grandslamovou trofej a druhou z New Yorku.
Gauffová přitom měla lepší začátek a první set získala díky brejku v šesté hře. Pak už stoprocentní servis neudržela, a přestože dohnala manko 1:4, Rybakinová jí za stavu 5:4 vzala znovu podání a srovnala. Rozhodla dramatická koncovka třetí sady, v níž Rybakinová nejprve po brejku nedopodávala zápas za stavu 5:4, pak ale dostala možnost na příjmu, vypracovala si první mečbol a ten využila.
„V prvním setu jsem začala dobře, ale bohužel přišel jeden brejk. Byla jsem trochu nervózní,“ řekla Rybakinová. „Coco je skvělá hráčka. Je těžké proti ní hrát a diktovat tempo výměn. Naštěstí jsem se zhluboka nadechla a sama si se sebou popovídala, že se pokusím ukázat co nejlepší tenis,“ dodala.
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