Siniaková: Chci si to užít. Teď ať to má krásnou tečku

Jediné vítězství dělí Kateřinu Siniakovou, aby s Taylor Townsendovou vyhrála US Open čtyřhru, a završila tak kariérní grandslam. Přestože po semifinálové výhře nad rusko-belgickým párem Šnajderová, Mertensová 6:0, 7:6 řekla, že turnaj v New Yorku pro ni není taková „srdcovka“ jako pro Townsendovou, chce v New Yorku uspět.
„Mám obrovskou radost, že jsme znovu ve finále a dotáhly to ve dvou setech. Byly jsme tu ve stejné fázi také vloni a chci si to užít. Letos ty grandslamy byly nahoru dolů. Nejprve bylo zklamání ve čtvrtfinále Australian Open, pak vítězství v Paříži, pak čtvrtfinále ve Wimbledonu a teď jsme znovu ve finále. Moc si toho vážím, že tu mohu znovu být a že se nám daří,“ řekla Siniaková, která se v ženské čtyřhře dostala do patnáctého grandslamovém finále. „To je hezké číslo,“ uvedla.
Nasazené jedničky jsou ve finále US Open podruhé, vloni zde v rozhodujícím utkání o titul nestačily na kanadsko-novozélandskou dvojici Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová. Letos ve finále narazí Siniaková s Townsendovou na americký pár Robin Montgomeryová, Ashlyn Kruegerová.
Zatímco domácí Townsendová domácí podnik ještě nikdy nevyhrála, Siniaková v něm už triumfovala v roce 2022 po boku krajanky Barbory Krejčíkové. Townsendová při setkání s novináři dávala najevo, jak po případném vítězství před vlastními fanoušky vzhlíží. Česká tenistka se ale tím pod větším tlakem necítí.
„Já to tak nevnímám. Samozřejmě je to krásné, ale já takovou srdcovku k US Open nemám. Pro mě je to další grandslam, kde chci zahrát super výsledek a na to se soustředím,“ řekla Siniaková. „Je to i bonus, že mám na své straně Američanku a publikum stojí při nás. Je to znát. Ráda slyším, že o mě Taylor hezky mluví, že jsme se našly a že se náš vztah vyvíjí i mimo kurt. Známe se už od juniorů, jsme stejný ročník, ale nikdy jsme si takhle blízko nebyly,“ podotkla.
Měla také radost, že se finále čtyřhry uskuteční letos v pátek, a ne v neděli jako dřív. Dřívější termín jí vyhovuje i proto, že po skončení US Open odlétá do Číny na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Zde je v české nominaci společně s Lindou Noskovou, Karolínou Muchovou a Marií Bouzkovou. „Byla jsem z toho nadšená. Několikrát jsem si to kontrolovala, jestli to vidím správně a že to bude v pátek. Nemohla jsem tomu uvěřit,“ uvedla Siniaková,
Finále se uskuteční na hlavním dvorci Arthura Ashe, kde se Siniaková představí letos už potřetí. Hrála zde také čtvrtfinále smíšené čtyřhry s Britem Henrym Pattenem a duel 2. kola dvouhry proti Japonce Naomi Ósakaové. „Když se to takhle řekne, tak je to úplná bomba. Teď to jen završit, ať platí do třetice všeho dobrého a má to tu krásnou tečku,“ doplnila Siniaková.