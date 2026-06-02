Kateřina Siniaková postoupila na Roland Garros do semifinále čtyřhry. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily na antuce v Paříži belgicko-slovinskou dvojici Magali Kempenová, Andreja Klepačová hladce 6:1, 6:3. Čtvrtfinálový duel vyhrály za hodinu a 11 minut. Siniaková může v Paříži vybojovat trofej již počtvrté.
Siniaková s Townsendovou, které plní na turnaji roli nasazených jedniček, postoupily do prvního společného semifinále na Roland Garros. Vloni vypadly ve čtvrtfinále. Třicetiletá Češka usiluje na pařížské antuce o čtvrtý triumf: v letech 2018 a 2021 vyhrála s Barborou Krejčíkovou a před dvěma lety s Američankou Coco Gauffovou. Celkově Siniaková bojuje o jedenáctý grandslamový titul z ženské čtyřhry, jeden má i z mixu.
„Určitě máme radost. Nebylo to jednoduché. Věděly jsme, že máme navrch, a když budeme hrát náš tenis, tak jsme lepší. Jsem moc ráda, že jsme takhle hrály a vyhrály ve dvou setech,“ řekla Siniaková.
Česko-americká dvojice, která před Roland Garros triumfovala na turnajích v Indian Wells, Miami a Madridu, vybojovala už 21. vítězství z posledních 22 zápasů, do nichž nastoupila. V semifinále se utká s kanadsko-brazilským párem a nasazenými čtyřkami Gabrielou Dabrowskou, Luisou Stefaniovou.
Siniaková s Townsendovou měly utkání většinu času pod kontrolou. První set získaly díky třem brejkům, ve druhé sadě otočily vývoj ze stavu 1:3 na 6:3. Proměnily první mečbol. „Bylo to takové repete z loňska. Tehdy jsme hrály také čtvrtfinále pod střechou. Ten kurt mi přijde hrozně mokrý. Nevím, jestli se to takhle sejde, že předtím pršelo. Kurt je mokrý, klouže a míče jsou po pěti sekundách špinavé. Podmínky tedy byly jiné,“ uvedla Siniaková.
Mirra Andrejevová postoupila podruhé do semifinále Roland Garros. Devatenáctiletá Ruska, která je na pařížské antuce nasazena jako číslo osm, porazila v generačním souboji Soranu Cirsteaovou. Šestatřicetiletou Rumunku, jež po sezoně ukončí kariéru, vyprovodila pod uzavřenou střechou z dvorce Philippa Chatriera za pouhých 56 minut s výsledkem 6:0, 6:3.
Andrejevová, která si v Paříži zahrála semifinále už v roce 2024, potvrdila antukovou formu. V sezoně má na tomto povrchu nejlepší bilanci ze všech hráček na okruhu: 20 výher a tři porážky. První set získala Ruska hladce za 24 minut s kanárem. Ve druhém se sice Cirsteaová rozehrála, a dokonce sebrala soupeřce podání, sama o něj ale přišla třikrát a porážku neodvrátila.
O premiérový postup do grandslamového finále se Andrejevová utká s Martou Kosťukovou, která bude v semifinále akce velké čtyřky debutovat. Turnajová patnáctka vyhrála ukrajinské derby se sedmou nasazenou Elinou Svitolinovou, kterou zdolala 6:3, 2:6, 6:2, a prodloužila svou vítěznou sérii na antuce na 17 zápasů.
Také Kosťuková letos na antuce září. Ovládla turnaje v Rouenu a Madridu a na vítězné vlně pokračuje i v Paříži. Třiadvacetiletá rodačka z Kyjeva zdolala krajanku za necelé dvě hodiny a do semifinále Roland Garros prošla jako první tenistka z Ukrajiny. Svitolinová nedokázala proměnit v postup ani svou šestou čtvrtfinálovou účast.
Výsledky tenisového Roland Garros
Muži:
Dvouhra – 4. kolo:
Arnaldi (It.) – Tiafoe (19-USA) 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.
Ženy:
Dvouhra – čtvrtfinále:
M. Andrejevová (8-Rus.) – Cirsteaová (18-Rum.) 6:0, 6:3, Kosťuková (15-Ukr.) – Svitolinová (7-Ukr.) 6:3, 2:6, 6:2.
Čtyřhra – čtvrtfinále:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) – Klepačová, Kempenová (Slovin./Belg.) 6:1, 6:3.