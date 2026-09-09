Shelton v noční bitvě vyřadil obhájce titulu Alcaraze

Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Druhý nasazený španělský tenista ve čtvrtfinále po čtyři a půl hodiny dlouhé bitvě prohrál 7:6, 1:6, 3:6, 6:1 a 6:7 s domácím Benem Sheltonem. Zápas skončil v půl čtvrté ráno, nejpozději v historii US Open. V semifinále ve Flushing Meadows Sheltona čeká krajan Frances Tiafoe. Do semifinále ženské dvouhry prošla domácí Jessica Pegulaová. Další Američanku Emmu Navarrovou porazila 3:6, 6:4, 6:3 a narazí na přemožitelku Lindy Noskové Bělorusku Arynu Sabalenkovou.
Třiadvacetiletý Alcaraz se v New Yorku představil po čtyřměsíční pauze zaviněné zraněním zápěstí. Dnes v rozhodujícím super tie-breaku vítěz sedmi grandslamů vedl 5:3, ale nakonec ho ztratil 7:10.
„Bylo to těsné, hodně těsné,“ řekl Alcaraz. „Proto nejsem zklamaný, že jsem nevyhrál. Z kurtu jsem odešel šťastný, zdravý a s úsměvem na tváři a přesně to jsem potřeboval,“ přidal španělský tenista.
„Shelton hrál skvěle, velmi vyspěle. Vždycky přesně věděl, co má udělat. Fyzicky je nadupaný. Vypadalo to, jako by neměl jedinou slabinu,“ uvedl Alcaraz.
Shelton bývalou světovou jedničku Alcaraze porazil poprvé v kariéře, všechny tři dosavadní zápasy s ním třiadvacetiletý Američan prohrál.
Alcaraz začal dobře a první set získal 7:5 v tie-breaku. V dalších dvou sadách ale vyhrál jen čtyři gamy a Shelton skóre otočil. Vítěz US Open z let 2025 a 2022 zabral, ve čtvrtém setu nedal soupeři šanci a vybojoval pátý set.
Rozhodující sada byla vyrovnaná až do super tie-breaku. V něm Alcaraz nabral ztrátu 1:3, ale otočil na 5:3. Ani to mu však na vítězství nestačilo, protože Shelton předvedl obrat a zápas ukončil esem.
„Jsem neskutečně unavený. Byla to válka, epický souboj, neskutečně fyzicky náročný. Carlos je neuvěřitelný hráč a na kurtu občas předvádí neuvěřitelné kousky. Byl to bez debat nejzábavnější zápas v mojí kariéře,“ uvedl Shelton.
Turnajová jedenáctka Tiafoe po dvou prohraných úvodních setech otočila zápas s nenasazeným Alexem Michelsenem. Tiafoe nakonec vyhrál 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 a postupem do semifinále si vyrovnal grandslamové maximum.
Místo euforické oslavy však okamžitě zamířil utěšit zdrceného Michelsena, který se mu poté na ramenu rozbrečel. „Frances je neskutečně super kluk. Řekl mi nějaké hrozně krásné osobní věci a to mě prostě sundalo,“ uvedl dvaadvacetiletý Michelsen, který si čtvrtfinále na grandslamu zahrál poprvé.
„Jakmile jsem ho objal, poznal jsem, že pláče. Sám vím, jak moc tohle bolí. Navíc je mladý a ještě to nikdy nezažil,“ řekl Tiafoe.
Americký tenis má jisté zastoupení v nedělním finále. Může tak pomýšlet na ukončení čekání na první mužský grandslamový titul od triumfu Andyho Roddicka na US Open v roce 2003.
Nasazená trojka Pegulaová se probojovala do semifinále v New Yorku potřetí za sebou. Vloni v něm nestačila právě na svou příští soupeřku Sabalenkovou, které podlehla 6:4, 3:6, 4:6.
S Běloruskou neúspěšně bojovala ve Flushing Meadows také před dvěma lety, kdy s ní ve finále prohrála 5:7, 5:7. Zatím s ní má bilanci 4:9.
Duel s nasazenou šestadvacítkou Navarrovou, která ve třetím kole vyřadila Karolínu Muchovou, vyhrála Pegulaová po dvou hodinách a 21 minutách.
Souboj zvládla Pegulaová i díky 31 vítězným míčům a pěti brejkům. Dvaatřicetiletá rodačka z Buffala porazila Navarrovou i v pátém vzájemném utkání.
„Bylo to velmi těžké a vyčerpávající. Nepodávala jsem úplně nejlépe a bojovala se svými démony,“ řekla v rozhovoru na kurtu Pegulaová.
„Naštěstí mám dobrou krátkodobou paměť. Pokaždé, když jdu na hřiště, musím říct svému pesimistickému já, ať sklapne a soustředí se na tenis,“ doplnila Američanka, která vybojovala 50. vítězství v letošní sezoně.
Prvním semifinalistou mužské dvouhry se stal Američan Frances Tiafoe. Turnajová jedenáctka po dvou prohraných úvodních setech otočila zápas s nenasazeným krajanem Alexem Michelsenem.
Výsledky tenisového US Open
Výsledky tenisového US Open
Dvouhra muži – čtvrtfinále: Tiafoe (11-USA) – Michelsen (USA) 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10:6), Shelton (8-USA) – Alcaraz (2-Šp.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7).
Dvouhra ženy – čtvrtfinále: Sabalenková (1-Běl.) – Nosková (6) 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7), Pegulaová (3-USA) – Navarrová (26-USA) 3:6, 6:4, 6:3.
Čtyřhra ženy – čtvrtfinále: Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) – Melicharová-Martinezová, Bucsaová (6-USA/Šp.) 6:4, 6:2.