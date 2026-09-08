Kateřina Siniaková postoupila do semifinále čtyřhry na US Open. S Američankou Taylor Townsendovou porazily španělsko-americký pár Cristina Bucsaová, Nicole Melicharová-Martinezová 6:4, 6:2.
Turnajové jedničky Siniaková s Towsendovou ani ve čtvrtém utkání ve Flushing Meadows neztratily set. V semifinále nastoupí buď proti Sie Šu-wej z Tchaj-wanu a Jeleně Ostapenkové z Lotyšska, nebo Belgičance Elise Mertensové s Ruskou Dianou Šnajderovou.
„Myslím, že jsme hrály solidněji než v předchozím zápase. Hrály jsme víceméně náš standard a cítily se lépe. Většinou to tak bývá, že když si projdete těžkým zápasem, kdy se necítíte a vybojujete ho, tak ten další je jednodušší, protože jste si tím náročným už prošli. Tak to bylo i dnes,“ hodnotila Siniaková.
„Řekly jsme si, že ať se děje cokoliv, chceme si to víc užít a víme, co máme hrát. Od začátku jsme byly dobře nastavené a zároveň se nám to dařilo dobře hrát,“ dodala.
Siniaková s Townsendovou mohou v New Yorku zkompletovat společnou sbírku triumfů ze všech grandslamů. Letos uspěly na Roland Garros, vloni zvítězily na Australian Open a před dvěma lety ve Wimbledonu.
Třicetiletá Siniaková může na US Open získat dvanáctý grandslamový titul v ženském deblu. Celkem má světová jednička ve čtyřhře na okruhu WTA 38 deblových titulů.
„Jsem moc ráda, že jsem stále v turnaji. Že boj o trofej stále trvá a doufám, že to nebude ještě konec,“ doplnila Siniaková.
Výsledky tenisového US Open
Výsledky tenisového US Open
Ženy:
Dvouhra – čtvrtfinále:
Sabalenková (1-Běl.) – Nosková (6) 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7).
Čtyřhra – čtvrtfinále:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) – Melicharová-Martinezová, Bucsaová (6-USA/Šp.) 6:4, 6:2.
Juniorky:
Dvouhra – 2. kolo:
J. Kovačková (2) – Ayraultová (USA) 6:3, 6:3, Dorofejevová-Rybasová (11-Rus.) – Zajíčková 6:3, 7:6 (7:3).
Čtyřhra – 1. kolo:
J. Kovačková, Zajíčková (5) – Hazelittová, Lauvaová (USA/Lot.) 7:5, 6:4.