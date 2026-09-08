Nosková: Ještě chvíli to bude bolet, je to nevyužitá šance

Linda Nosková označila čtvrtfinálovou porážku na US Open s obhájkyní titulu Arynou Sabalenkovou za nevyužitou šanci. Světové jedničce z Běloruska podlehla 6:7, 6:3, 6:7 a přiznala, že ji prohra bolí ještě víc, než kdyby byla po jednoznačném průběhu. V příštích dnech zůstane wimbledonská šampionka ještě v New Yorku a žertovala, že se půjde opít.
„Bolí to. Ještě to chvíli bolet bude. Byla to svým způsobem nevyužitá šance. Věřím, že bych se dokázala někam dostat i v dalším kole,“ řekla Nosková.
Byla blízko tomu, aby porazila na US Open vítězku posledních dvou ročníků. „Z tohohle hlediska je to super, ale prohra je prohra. Bohužel nikoho nebude úplně zajímat, jaké bylo skóre,“ uvedla.
Jednadvacetiletá Nosková bojovala se Sabalenkovou na hlavním dvorci Arthura Ashe dvě hodiny a 22 minut. V závěrečném setu vedla 4:2. Bitvu ale nedotáhla a v závěrečném super tie-breaku prohrála 7:10. Nepomohlo jí ani 18 es a fakt, že na vítězné míče přehrála čtyřnásobnou grandslamovou šampionku 46:42.
„Určitě jsem mohla udělat spoustu věcí jinak. Když vedete ve třetím setu o brejk, není snadné takovou situaci zvládnout. Stejně tak jsem měla na začátku super tie-breaku malý náskok, takže je to frustrující. V klíčových momentech jsem mohla udělat jiná rozhodnutí. Zároveň ale Aryna hrála v těch chvílích nejlepší tenis, jakého byla schopná a vůbec mi to neusnadnila,“ hodnotila Nosková.
Sabalenková pak zakončila duel esem. Na US Open vyhrála 19. utkání v řadě a do semifinále se v New Yorku dostala pošesté za sebou.
„Byl to jediný případ v celém zápase, kdy trefila eso z druhého servisu. Vůbec jsem nečekala, že bude podávat ven z kurtu, protože to celý zápas předtím neudělala. Zahrála to chytře,“ řekla Nosková, která plnila roli nasazené šestky.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy prohrála na grandslamech po 11 zápasech. Proti Sabalenkové neuspěla ani na třetí pokus.
„Tím, že to bylo tak blízko, tak to bolí ještě víc, než kdybych dostala 2:6, 2:6. Mohu si z toho vzít spoustu pozitiv i negativ. Uvidíme, jak se s tím popasuju,“ přemítala.
Pozastavila se také nad rozhodnutím organizátorů zatáhnout za stavu 4:5 ve třetím setu střechu. „Moc jsem tomu nerozuměla. Všimla jsem si toho až po tom míči, co jsme dohrály, ale slyšela jsem zvuk, že se nahoře něco děje. Nikdo nás o tom neinformoval, což bylo nejdivnější. A hlavně při takovém stavu, to se úplně nedělá,“ uvedla Nosková.
Chápala pořadatele, že se snažili udržet hráčky ve stínu, aby nemusely hrát celý zápas na přímém slunci. Zároveň podotkla, že změna přišla v klíčový moment zápasu.
„Bylo to v pohodě i tak, jak to bylo. Možná to bylo o něco náročnější úplně na začátku než v průběhu zápasu, ale nevím. Vlastně to pro mě nebyl velký rozdíl, jestli jsme hrály ve stínu, nebo ne,“ řekla Nosková.
V New Yorku zůstane ještě pár dní. A pokusí se na porážku co nejdříve zapomenout. „Něco určitě podniknu, zůstanu tady ještě asi tři dny. Asi se opiju a zapomenu na to. Naštěstí už jsem dost stará na to, abych mohla,“ řekla s úsměvem. „Ba ne, neříkám, že tu budu pařit, ale zůstanu tady. Je to moje nejoblíbenější město,“ uvedla.
Za dva týdny by Nosková měla být jednou z hlavních opor pro finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové, který se bude hrát od 22. do 27. září v čínském Šen-čenu. V nominaci jsou také Karolína Muchová, Marie Bouzková či Kateřina Siniaková.
„Je to obrovská motivace tam uspět. Jako tým uděláme všechno pro to, abychom to zvládly. Už teď se těším,“ doplnila Nosková.