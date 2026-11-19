Ben Shelton porazil ve svém posledním duelu ve skupině na Turnaji mistrů Rafaela Jódara a udržel naději na postup do semifinále. Čtvrtý hráč světového žebříčku zdolal španělského debutanta na závěrečném podniku sezony po více než dvouhodinovém boji 7:6, 7:5. O Sheltonově postupu rozhodne večerní duel mezi světovou jedničkou Alexanderem Zverevem a dalším nováčkem Arthurem Filsem.
Proti Jódarovi vybojoval Shelton vyrovnanou úvodní sadu v dramatickém tie-breaku po výhře 10:8. Ve třetím gemu druhého setu dokázal poprvé v zápase sebrat soupeři podání, výhodu ale neuhájil a Španěl vyrovnal na 4:4. Druhý brejk Shelton využil k vedení 6:5 a zápas pak už i díky třem esům dopodával.
Dvacetiletý Jódar, jenž se na Turnaj mistrů kvalifikoval hned ve své první kompletní sezoně na ATP Tour, odjede z Turína bez výhry. Stejně dopadl Shelton při své loňské premiéře.
Alcarazovu další účast ohrožuje problém se stehnem
Největší favorit turnaje Carlos Alcaraz kvůli problémům se stehnem podstoupí magnetickou rezonanci. Nakolik je ohrožena jeho další účast na závěrečném podniku sezony ATP Tour, není jasné. Španělský deník Marca nicméně připomněl, že výsledek vyšetření bude důležitý i pro finálový turnaj Davisova poháru.
Alcaraz letos od poloviny dubna do konce srpna chyběl na kurtech kvůli zraněnému zápěstí. I proto se nyní snaží zachovat klid. „Trochu to cítím. Nebudu lhát. Hrál jsem skvěle, než se problémy se stehnem objevily. Momentálně se cítím docela dobře, proberu to se svým týmem i fyzioterapeutem a zbytek dneška a zítřek budou klíčové,“ řekl po středečním vítězství nad Daniilem Medvěděvem (6:2, 6:4).
Během zápasu si třiadvacetiletý Španěl nechal levou nohu ošetřit. Po dvou hladkých výhrách má jistou účast v semifinále. Ve skupině Ivana Lendla ho v pátek ještě čeká zápas s Italem Flaviem Cobollim. „Tohle jsou momenty, které už jsem zažil. Poznávám líp své tělo. To, že jsem si těmi situacemi už víckrát prošel, mi pomáhá správně reagovat jak na kurtu, tak i mimo něj,“ dodal Alcaraz.
Po návratu po dlouhé zdravotní pauze se představil ve skvělé formě. Na grandslamu v New Yorku vypadl ve čtvrtfinále, ale pak získal tituly v Tokiu, kde ve finále zdolal Jiřího Lehečku, ve Vídni a také na Masters v Paříži.