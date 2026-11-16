Úspěšný vstup do Turnaje mistrů prožil Carlos Alcaraz. Španělský tenista si poradil s Američanem Francesem Tiafoem a vyhrál dvakrát 6:2. Ve druhém utkání Rus Daniil Medvěděv zdolal Itala Flavia Cobolliho 7:6 a 6:3.
Třiadvacetiletý Alcaraz, jenž letos zkompletoval triumfem na Australian Open kariérní Grand Slam, vykročil do boje o premiérový titul z Turnaje mistrů přesvědčivě. Proti Tiafoeovi se rychle ujal vedení 4:0 a soupeře už do zápasu nepustil. Dokázal využívat nabízené šance v klíčových okamžicích a v každém setu Američanovi sebral dvakrát podání. Sám mu nabídl brejkboly až ve druhé sadě, všechny tři ale odvrátil.
V druhém utkání se Alcaraz střetne s Medvěděvem, jenž je spolu s Alexandrem Zverevem jediným bývalým vítězem Turnaje mistrů z letošních účastníků. Ruský tenista triumfoval v roce 2020 ještě v Londýně a v Turíně zahájil dominantní výhrou nad Cobollim. Bývalá světová jednička nepustila italského hráče ani k jednomu brejkbolu a zvítězila za necelou hodinu a půl.
Naděje italských fanoušků, že Cobolli půjde ve stopách absentujícího vítěze minulých dvou ročníků Jannika Sinnera, začaly brát za své, když Medvěděv vyhrál první set 7:4 v tie-breaku. Za stavu 3:3 v druhé sadě pak zkušený Rus prolomil poprvé soupeřovo podání a následně získal i další dva gemy.