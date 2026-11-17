Francouzský tenista Arthur Fils porazil na Turnaji mistrů Španěla Rafaela Jódara a udržel naději na postup do semifinále. V duelu dvou hráčů, kteří na závěrečné akci sezony debutují, zvítězil 4:6, 6:2, 6:2.
Ve druhém dnešním zápase skupiny Johna McEnroea se od 20:30 v Turíně utkají světová jednička Alexander Zverev z Německa a Američan Ben Shelton.
Jódara po zisku vyrovnané úvodní sady začaly trápit zdravotní problémy. Ani pauza, léky a konzultace se zdravotníky mu ale nepomohly. V dalších dvou setech kupil nevynucené chyby a uhrál už jen čtyři gamy. Fils tak ukončil patnáctileté francouzské čekání na vítězství na Turnaji mistrů, naposledy se na ATP Finals z výhry radoval Jo-Wilfried Tsonga v roce 2011.