Po Alexandru Zverevovi má i další z favoritů Turnaje mistrů jistotu, že projde dál ze skupiny. Španěl Carlos Alcaraz porazil Daniila Medvěděva z Ruska 6:2, 6:4 a po druhém vítězství má jistý postup do semifinále.
Po Alexandru Zverevovi má i další z favoritů Turnaje mistrů jistotu, že projde dál ze skupiny. Španěl Carlos Alcaraz porazil Daniila Medvěděva z Ruska 6:2, 6:4 a po druhém vítězství má jistý postup do semifinále.
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