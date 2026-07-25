Barbora Krejčíková se utká o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici s Rakušankou Lilli Taggerovou. Tereza Valentová prohrála s Ukrajinkou Darjou Snigurovou 6:7, 3:6. V semifinále čtyřhry uspěl český pár Lucie Havlíčková, Laura Samson, dvojici Čchan Chao-čching, Miju Katóová porazily 5:7, 6:3, 11:9. Přímý přenos z turnaje sledujte na ČT2 a ČT sport Plus.
Devatenáctiletá Valentová vypadla v semifinále v Praze podruhé za sebou. Vloni nestačila ve stejné fázi na pozdější šampionku Marii Bouzkovou. Nevyužila šanci probojovat se do druhého finále na okruhu WTA v kariéře. Minulý rok v říjnu hrála neúspěšně o titul v Ósace.
Valentová, která v předchozích kolech vyřadila Bouzkovou a Australanky Mayu Jointovou a Priscillu Honovou, prohrála se Snigurovou za hodinu a 50 minut. Nezopakovala předloňské vítězství ve vzájemném zápase na turnaji v Říčanech.
Svěřenkyně trenéra Libora Salaby nevyužila v prvním setu dvakrát náskok brejku při vedení 4:2 a 5:3. V tie-breaku sice vedla 4:3, poté ale prohrála čtyři míčky v řadě a sadu ztratila. Také ve druhém setu měla Valentová náskok brejku, o vedení 1:0 ale ihned přišla.
V sedmém gamu nevyužila Češka tři brejkboly za stavu 40:0 a vzápětí sama servis ztratila. Proti klíčovému brejkbolu zahrála dvojchybu a Snigurová poté duel dopodávala. Využila druhý mečbol.
Havlíčková a Samson postoupily do finále čtyřhry
Havlíčková se Samson zdolaly nasazené trojky Chao-čching a Katóovovou za hodinu a 48 minut. Do finále postoupily podruhé za sebou, vloni v něm prohrály s ukrajinsko-japonskou dvojicí Nadija Kičenoková, Makoto Ninomijaová.
„Byl to velice těžký zápas, hlavně na konci po mentální stránce. Jsme ale rády, že jsme to zvládly. První set jsme rozjely dobře, ale pak nám utekla koncovka. Je dobré, že jsme se do toho ve druhém setu zase zvládly dostat,“ řekla Samson.
První set sice české hráčky ztratily poté, co přišly o vedení 5:2 a prohrály po třech nevyužitých setbolech 5:7, ve druhé sadě už ale po dvou brejcích náskok 5:2 dotáhly do úspěšného konce. Tenistky TK Sparta Praha poté rozhodly v super tie-breaku. V něm odvrátily za stavu 8:9 mečbol a třemi míčky v řadě strhly zápas na svou stranu.
„Po ztraceném prvním setu jsme se jen vrátily k tomu, jak jsme začaly. Pak se nám to povedlo dohrát. Super tie-break byl už z obou stran trochu nervóznější, ale některé situace jsme zvládly lépe a nakonec to bylo o jeden balon,“ uvedla Havlíčková.
V boji o titul narazí v neděli na britský pár Harriet Dartová, Maia Lumsdenová.
Výsledky tenisového turnaje žen v Praze
Výsledky tenisového turnaje žen v Praze
Dvouhra – semifinále:
Snigurová (8-Ukr.) – Valentová (5-ČR) 7:6 (7:4), 6:3.
Čtyřhra – semifinále:
Samson, Havlíčková (ČR) – Čchan Chao-čching, Katóová (3-Tchaj-wan/Jap.) 5:7, 6:3, 11:9.