Tenis

ŽIVĚSemifinále Prague Open. Valentová nestačila na Snigurovou, Krejčíková hraje s Taggerovou


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Prague Open
Zdroj: ČT sport

Barbora Krejčíková se utká o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici s Rakušankou Lilli Taggerovou. Tereza Valentová prohrála s Ukrajinkou Darjou Snigurovou 6:7, 3:6. V semifinále čtyřhry uspěl český pár Lucie Havlíčková, Laura Samson, dvojici Čchan Chao-čching, Miju Katóová porazily 5:7, 6:3, 11:9. Přímý přenos z turnaje sledujte na ČT2 a ČT sport Plus.

Devatenáctiletá Valentová vypadla v semifinále v Praze podruhé za sebou. Vloni nestačila ve stejné fázi na pozdější šampionku Marii Bouzkovou. Nevyužila šanci probojovat se do druhého finále na okruhu WTA v kariéře. Minulý rok v říjnu hrála neúspěšně o titul v Ósace.

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Havlíčková se Samson postoupily do finále. Valentová prohrála se Snigurovou
Zdroj: ČT sport

Valentová, která v předchozích kolech vyřadila Bouzkovou a Australanky Mayu Jointovou a Priscillu Honovou, prohrála se Snigurovou za hodinu a 50 minut. Nezopakovala předloňské vítězství ve vzájemném zápase na turnaji v Říčanech.

Svěřenkyně trenéra Libora Salaby nevyužila v prvním setu dvakrát náskok brejku při vedení 4:2 a 5:3. V tie-breaku sice vedla 4:3, poté ale prohrála čtyři míčky v řadě a sadu ztratila. Také ve druhém setu měla Valentová náskok brejku, o vedení 1:0 ale ihned přišla.

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Závěrečný game utkání Snigurová – Valentová s ohlasem vítězky
Zdroj: ČT sport

V sedmém gamu nevyužila Češka tři brejkboly za stavu 40:0 a vzápětí sama servis ztratila. Proti klíčovému brejkbolu zahrála dvojchybu a Snigurová poté duel dopodávala. Využila druhý mečbol.

Havlíčková a Samson postoupily do finále čtyřhry

Havlíčková se Samson zdolaly nasazené trojky Chao-čching a Katóovovou za hodinu a 48 minut. Do finále postoupily podruhé za sebou, vloni v něm prohrály s ukrajinsko-japonskou dvojicí Nadija Kičenoková, Makoto Ninomijaová.

„Byl to velice těžký zápas, hlavně na konci po mentální stránce. Jsme ale rády, že jsme to zvládly. První set jsme rozjely dobře, ale pak nám utekla koncovka. Je dobré, že jsme se do toho ve druhém setu zase zvládly dostat,“ řekla Samson.

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Závěr semifinále čtyřhry s ohlasy Havlíčkové a Samson
Zdroj: ČT sport

První set sice české hráčky ztratily poté, co přišly o vedení 5:2 a prohrály po třech nevyužitých setbolech 5:7, ve druhé sadě už ale po dvou brejcích náskok 5:2 dotáhly do úspěšného konce. Tenistky TK Sparta Praha poté rozhodly v super tie-breaku. V něm odvrátily za stavu 8:9 mečbol a třemi míčky v řadě strhly zápas na svou stranu.

„Po ztraceném prvním setu jsme se jen vrátily k tomu, jak jsme začaly. Pak se nám to povedlo dohrát. Super tie-break byl už z obou stran trochu nervóznější, ale některé situace jsme zvládly lépe a nakonec to bylo o jeden balon,“ uvedla Havlíčková.

V boji o titul narazí v neděli na britský pár Harriet Dartová, Maia Lumsdenová.

Výsledky tenisového turnaje žen v Praze

Dvouhra – semifinále:

Snigurová (8-Ukr.) – Valentová (5-ČR) 7:6 (7:4), 6:3.

Čtyřhra – semifinále:

Samson, Havlíčková (ČR) – Čchan Chao-čching, Katóová (3-Tchaj-wan/Jap.) 5:7, 6:3, 11:9.

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