Na tenisovém turnaji WTA v Praze jsou na programu čtvrtfinálové duely a diváci na Štvanici budou svědky dvou českých derby. Nasazená jednička a obhájkyně titulu Marie Bouzková se utká s pětkou Terezou Valentovou a druhá největší papírová favoritka Barbora Krejčíková změří síly s Dominikou Šalkovou. Obě nejvýše nasazené hráčky ještě na turnaji neztratily ani set, Krejčíkovou po nedělním titulu v Athénách čeká i ve třetím pražském zápase duel s krajankou. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Pátou domácí tenistkou mezi nejlepší osmičkou je turnajová trojka Sára Bejlek, jejíž soupeřkou bude Rakušanka Lilli Taggerová.
Program dne zahájí jediný duel bez české účasti, ve kterém budou o postup do semifinále usilovat Darja Snigurová z Ukrajiny a Lanlana Tararudíová z Thajska.