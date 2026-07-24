Tenis

MULTIPŘENOSČtvrtfinále tenisového Prague Open


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport

Na tenisovém turnaji WTA v Praze jsou na programu čtvrtfinálové duely a diváci na Štvanici budou svědky dvou českých derby. Nasazená jednička a obhájkyně titulu Marie Bouzková se utká s pětkou Terezou Valentovou a druhá největší papírová favoritka Barbora Krejčíková změří síly s Dominikou Šalkovou. Obě nejvýše nasazené hráčky ještě na turnaji neztratily ani set, Krejčíkovou po nedělním titulu v Athénách čeká i ve třetím pražském zápase duel s krajankou. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Pátou domácí tenistkou mezi nejlepší osmičkou je turnajová trojka Sára Bejlek, jejíž soupeřkou bude Rakušanka Lilli Taggerová.

Program dne zahájí jediný duel bez české účasti, ve kterém budou o postup do semifinále usilovat Darja Snigurová z Ukrajiny a Lanlana Tararudíová z Thajska.

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