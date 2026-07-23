Tenis

ŽIVĚPrague Open – 2. kolo. Bartůňková hraje o čtvrtfinále


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Čtyři čtvrtfinalistky pozná turnaj WTA Prague Open. Druhou nasazenou Barboru Krejčíkovou čeká ve druhém kole turnaje na pražské Štvanici další český souboj. Po vítězství nad Lindou Fruhvirtovou se dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře utká s Lucií Havlíčkovou. Nyní na kurtu hraje o postup Nikola Bartůňková proti Lanlaně Tararudíové z Thajska. Přímý přenos z centrkurtu i kurtu číslo 1 sledujte na ČT 2 a ČT sport Plus.

Krejčíková, která v neděli získala titul na turnaji v Athénách, bude proti držitelce divoké karty usilovat o sedmé vítězství v řadě.

O postup do čtvrtfinále dnes budou hrát ještě další dvě české tenistky. Turnajová trojka Sára Beljek nastoupí proti Mariji Timofejevové z Uzbekistánu. Čtvrtá nasazená Nikola Bartůňková se utká s Lanlanou Tararudíovou z Thajska.

Už ve středu prošly do čtvrtfinále obhájkyně titulu Marie Bouzková, Tereza Valentová a Dominika Šalková.

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