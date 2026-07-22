Na turnaji WTA na pražské Štvanici se rozehraje druhé kolo. Ve hře zůstalo sedm českých hráček a dnes budou o postup do čtvrtfinále bojovat tři z nich včetně nejvýše nasazené Marie Bouzkové. Obhájkyně titulu, jíž patří ve světovém žebříčku 21. místo, se utká s americkou soupeřkou ze druhé stovky pořadí Carol Youngsuh Leeovou. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Turnajová pětka Tereza Valentová bude mít za soupeřku Mayu Jointovou z Austrálie, v souboji nenasazených tenistek se utkají Dominika Šalková s Océane Dodinovou z Francie.
Domácí tenis nebude mít zastoupení jen v úvodní dvouhře dne, ve které se střetnou Ukrajinka Darja Snigurová s Aylou Aksuovou z Turecka.