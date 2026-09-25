Tenis

Češky jsou po výhře 2:0 nad Španělkami ve finále Poháru Billie Jean Kingové


25. 9. 2026Aktualizovánopřed 44 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK

České tenistky postoupily v čínském Šen-čenu do finále Poháru Billie Jean Kingové po vítězství 2:0 nad Španělkami. První bod přinesla v úvodní dvouhře Karolína Muchová, která porazila Jessicu Bouzasovou 7:5, 6:4. O postupu rozhodla česká jednička a wimbledonská šampionka Linda Nosková, která si poradila s Cristinou Bucsaovou 7:6, 6:2. O finálových soupeřkách rozhodne sobotní souboj mezi Itálií a Ukrajinou.

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Nosková: Snažila jsem se hrát agresivně. V tie-breaku jsem se soustředila jen na sebe
Zdroj: ČT sport

Češky postoupily do finále týmové soutěže dříve známé jako Fed Cup po osmi letech a poprvé v novém formátu turnaje. Na tvrdém povrchu v Šen-čenu dál živí naději na dvanáctý titul v historii a první od roku 2018. Španělkám oplatily loňskou porážku 1:2 z kvalifikační skupiny v Ostravě.

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Zdroj: ČT sport

Třicetiletá Muchová porazila 93. hráčku světa Bouzasovou za hodinu a 40 minut. Semifinále se hraje na dva vítězné zápasy, v případě nerozhodného stavu jsou zatím do závěrečné čtyřhry nahlášené Kateřina Siniaková a Marie Bouzková. Španělky by měly hrát v sestavě Bucsaová, Sara Sorribesová. Složení se ale může ještě měnit.

„Byl to určitě těžký zápas. Od US Open jsem nehrála, takže jsem se chvíli hledala. Jessica hrála fakt dobře. Jsem ráda, že se mi ji podařilo na konci prvního setu brejknout a potom to ve druhé sadě doservírovat,“ řekla Muchová.

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Muchová: Byl to těžký zápas. Snažila jsem se hrát soupeřce do forhendu
Zdroj: ČT sport

Osmá hráčka světa a finalistka letošního Wimbledonu Muchová zasáhla v Šen-čenu do hry poprvé, ve čtvrtfinále proti Velké Británii se na kurt nedostala. Proti Bouzasové, s níž hrála poprvé v kariéře, odvrátila pět ze sedmi brejkbolů. Čtyřikrát soupeřce podání vzala.

Olomoucká rodačka Muchová musela v prvním setu vývoj otáčet. V šesté hře přišla o servis, podařilo se jí ale manko 2:4 ihned smazat. Pomohly jí také tři odvrácené brejkboly v osmém gamu. V koncovce pak Muchová získala brejk na 6:5 a sadu dopodávala.

Na začátku druhého setu česká hráčka nepotvrdila za stavu 1:0 brejk, v pátém gamu se jí ale podařilo prolomit podání soupeřky ještě jednou a tuto výhodu už dotáhla. Duel ukončila za stavu 5:4 na servisu při druhém mečbolu.

„Jsem ráda, že jsem vyhrála první zápas, a doufám, že Linda teď bude hrát bez tlaku, že musí. Věřím, že to zvládne a přinese druhý bod,“ uvedla Muchová.

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