Španělky vyzvou české tenistky v semifinále Poháru Billie Jean Kingové

Soupeřkami českého týmu kapitánky Barbory Strýcové v semifinále Billie Jean King Cupu budou Španělky, které přetlačily soupeřky z Kazachstánu 2:1 na zápasy. Rozhodující bod zajistily ve čtyřhře Cristina Bucsaová a Sara Sorribesová, které porazily Annu Danilinovou a Žibek Kulambajevovou 6:2, 7:5.
První bod získala pro Španělky v úvodní dvouhře Jessica Bouzasová, která zdolala Sonju Žijenbajevovou 6:2, 6:2. Skóre poté vyrovnala Julia Putincevová, která v souboji jedniček zvítězila nad Bucsaovou 6:2, 3:6, 6:1. V rozhodující čtyřhře uspěly Bucsaová se Sorribesovou po více než dvou hodinách hry.
Češky se utkají se Španělkami po roce. Loni v dubnu jim podlehly v kvalifikační skupině v Ostravě 1:2 na zápasy. Výběr Barbory Strýcové, který útočí v týmové soutěži dříve známé jako Fed Cup na dvanáctý titul, postoupil do semifinále v úterý po výhře 2:0 nad Velkou Británií.
Španělky prošly mezi čtyři nejlepší týmy poprvé od roku 2008, kdy se dostaly až do finále. Kazachstán, který se musel obejít bez světové jedničky Jeleny Rybakinové, vypadl ve čtvrtfinále podruhé za sebou.
Třiadvacetiletá Bouzasová, které patří ve světovém žebříčku 93. místo, porazila Žijenbajevovou po hodině hry. Čtyřikrát jí vzala servis, sama soupeřce nenabídla jediný brejkbol.
Kazachstán udržela ve hře Putincevová, která zdolala po třech setech Bucsaovou. Ta si ale spravila chuť ve čtyřhře, kde po boku Sorribesové uspěla proti Danilinové a Kulambajevové. Španělská dvojice odvrátila ve druhé sadě 16 ze 17 brejkbolů. V dramatické koncovce pak Bucsaová se Sorribesovou využily na příjmu za stavu 6:5 čtvrtý mečbol.
O druhé semifinálové dvojici bude jasno ve čtvrtek. Nejprve se v Šen-čenu utkají Ukrajinky s Belgičankami a poté domácí Číňanky vyzvou obhájkyně titulu Italky.