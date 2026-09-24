Chtělo by jim to oplatit, říká Nosková k repríze se Španělkami

Souboj českých tenistek v semifinále Poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku bude odvetou za loňské vyřazení ve skupinové fázi kvalifikace. A jako příležitost oplatit soupeřkám porážku to bere také česká jednička Linda Nosková. Přímý přenos duelu Španělsko – Česko sledujte na ČT sport a ČT sport Plus v pátek od 10:40.
„Španělky jsou těžké soupeřky, ale tady se už v žádném kole nedá čekat lehký los. Jsem zvědavá, kdo za nás a za ně nastoupí,“ řekla jednadvacetiletá Nosková.
Češky postoupily do semifinále po úterním vítězství nad Velkou Británií 2:0 na zápasy, Španělky vyhrály o den později nad Kazachstánem 2:1. Oba týmy si zopakují loňský duel z kvalifikační skupiny v Ostravě, kdy zvítězily Španělky 2:1 a postoupily na úkor Češek do finálového turnaje. „I teď mají podobný tým a my také. Chtělo by jim to trochu oplatit,“ uvedla s úsměvem Nosková.
Pokud kapitánky obou týmů složí nominaci do utkání podle světového žebříčku, měla by Nosková v pátek nastoupit ve druhé dvouhře proti 35. hráčce světa Cristině Bucsaové. Jasno bude hodinu před začátkem úvodního singlu.
„Je to nepředvídatelná hráčka. Umí čopy, zvládá chodit na síť a zahrávat voleje. Hraje hodně debly, což se v singlu také ukáže,“ uvedla Nosková na adresu Bucsaové, se kterou hrála předloni v Abú Dhabí a zvítězila 6:4, 7:6. „Je to těžká hráčka. Člověk nikdy neví, co od ní čekat. Kdokoliv z nás bude proti ní hrát, musí se na ni připravit,“ podotkla svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy.
Zároveň ale věří, že je herně dál, než byla před dvěma lety. „V to doufám. Právě tyto dva roky mě v kariéře posunuly nejvíc, za což jsem ráda. Posunula jsem se v hlavě a zlepšila jsem se i jako tenistka. To samé ale platí pro ni,“ uvedla Nosková k Bucsaové.
Kapitánka Strýcová má vedle Noskové k dispozici také světovou osmičku Karolínu Muchovou, Marii Bouzkovou (26.), Sáru Bejlek (28.) a deblovou světovou jedničku Kateřinu Siniakovou. Nosková si ale pozici favoritek utkání nepřipouští.
„Ano, máme silný tým, to vím, ale je to týmová soutěž. Typově se musí poskládat jedna za druhou a není to o tom, jak je kdo na žebříčku a kdo má jakou formu,“ řekla Nosková.
Před pátečním utkáním také ocenila, že Češky měly dva dny volna. V případě úspěchu by je čekalo finále v neděli. „Měly jsme teď dva dny na regeneraci, což není u nás v tenise běžné. Většinou hrajeme obden, takže tohle bylo vítané. Hlavně u Marušky (Bouzkové), která ve čtvrtfinále hrála poměrně delší zápas než já,“ doplnila Nosková.