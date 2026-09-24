Odveta proti Španělkám v podání Noskové a spol. Tenistky zabojují o finále Poháru BJK

České tenistky zabojují v pátek o postup do finále Poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Šen-čenu na Španělsko, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla hrát i finalistka londýnského grandslamu Karolína Muchová. Přímý přenos zápasu sledujte v pátek od 10:40 na ČT sport a ČT sport Plus.
Výběr kapitánky Barbory Strýcové postoupil mezi nejlepší čtveřici díky úternímu vítězství nad Velkou Británií 2:0. Marie Bouzková nejprve zdolala Sonay Kartalovou 7:6, 4:6, 6:4, Nosková poté porazila Katie Boulterovou 6:2, 7:6. Češky se do semifinále dostaly po třech letech.
Španělky uspěly o den později, když zvítězily nad Kazachstánem 2:1. Po výhře Jessiky Bouzasové nad Sonjou Žijenbajevovou 6:2, 6:2 sice Cristina Bucsaová prohrála s Julií Putincevovou 2:6, 6:3, 1:6, výběr kapitánky Carly Suarezové-Navarrové ale poté uspěl ve čtyřhře, kde Bucsaová se Sarou Sorribesovou porazily dvojici Anna Danilinová a Žibek Kulambajevová 6:2, 7:5. V semifinále soutěže dříve známé jako Fed Cup jsou Španělky poprvé od roku 2008.
„Každý soupeř je na tomhle turnaji těžký. Musíme se na něj pořádně připravit, nesmíme nic podcenit, jít do toho naplno a bojovat za každý balon,“ řekla Strýcová.
Češky se pokusí Španělkám oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny, kdy v Ostravě prohrály 1:2 na zápasy a přišly o šanci na postup na finálový turnaj. Bouzková tehdy prohrála s Bucsaovou a Nosková s Bouzasovou. Za rozhodnutého stavu zmírnily porážku ve čtyřhře Dominika Šalková a Tereza Valentová.
Vedle 35. hráčky světa Bucsaové, Bouzasové (93.) a Sorribesové (188.) jsou ve španělském týmu ještě Kaitlin Quevedová (73.) a Marina Bassolsová (129.). „Každá z jejich hráček má rozdílný tenis. Nejlepší je ale soustředit se na hru našich holek a pak se může vymýšlet taktika,“ řekla Strýcová.
Češky se mohou probojovat do finále po osmi letech, kdy soutěž naposledy ovládly. V novém formátu soutěže, který se hraje od sezony 2020/21, v boji o titul ještě nebyly. I proti Španělkám jsou favoritkami, vedle světové šestky Noskové a šestadvacáté hráčky světa Bouzkové mají v týmu také osmou tenistku světa Muchovou, Sáru Bejlek (28.) a deblovou světovou jedničku Kateřinu Siniakovou.
„Papírově jsme favoritky, ale holky to berou tak, že jdou do zápasu s tím, že tam nechají všechno a uvidí se, jak to dopadne,“ řekla Strýcová.
Nominaci na utkání zveřejní kapitánky obou týmů v pátek v 10:00 SELČ. Strýcová naznačila i možné nasazení Muchové, která proti Británii nehrála. „Když se nic nestane, tak Linda nastoupí jako první hráčka. Chci nastoupit s tím nejsilnějším týmem a zatím to tak vypadá. Když bude vše v pohodě, tak to tak i dopadne,“ doplnila čtyřicetiletá kapitánka, která vede český výběr prvním rokem.