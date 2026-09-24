Tenis

Odveta proti Španělkám v podání Noskové a spol. Tenistky zabojují o finále Poháru BJK


před 5 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Tenistky se pilně připravují na souboj s kvalitním Španělskem
Zdroj: ČT sport

České tenistky zabojují v pátek o postup do finále Poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Šen-čenu na Španělsko, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla hrát i finalistka londýnského grandslamu Karolína Muchová. Přímý přenos zápasu sledujte v pátek od 10:40 na ČT sport a ČT sport Plus.

Výběr kapitánky Barbory Strýcové postoupil mezi nejlepší čtveřici díky úternímu vítězství nad Velkou Británií 2:0. Marie Bouzková nejprve zdolala Sonay Kartalovou 7:6, 4:6, 6:4, Nosková poté porazila Katie Boulterovou 6:2, 7:6. Češky se do semifinále dostaly po třech letech.

Španělky uspěly o den později, když zvítězily nad Kazachstánem 2:1. Po výhře Jessiky Bouzasové nad Sonjou Žijenbajevovou 6:2, 6:2 sice Cristina Bucsaová prohrála s Julií Putincevovou 2:6, 6:3, 1:6, výběr kapitánky Carly Suarezové-Navarrové ale poté uspěl ve čtyřhře, kde Bucsaová se Sarou Sorribesovou porazily dvojici Anna Danilinová a Žibek Kulambajevová 6:2, 7:5. V semifinále soutěže dříve známé jako Fed Cup jsou Španělky poprvé od roku 2008.

Nahrávám video
Postupový míček Lindy Noskové proti Velké Británii
Zdroj: ČT sport

„Každý soupeř je na tomhle turnaji těžký. Musíme se na něj pořádně připravit, nesmíme nic podcenit, jít do toho naplno a bojovat za každý balon,“ řekla Strýcová.

Češky se pokusí Španělkám oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny, kdy v Ostravě prohrály 1:2 na zápasy a přišly o šanci na postup na finálový turnaj. Bouzková tehdy prohrála s Bucsaovou a Nosková s Bouzasovou. Za rozhodnutého stavu zmírnily porážku ve čtyřhře Dominika Šalková a Tereza Valentová.

Vedle 35. hráčky světa Bucsaové, Bouzasové (93.) a Sorribesové (188.) jsou ve španělském týmu ještě Kaitlin Quevedová (73.) a Marina Bassolsová (129.). „Každá z jejich hráček má rozdílný tenis. Nejlepší je ale soustředit se na hru našich holek a pak se může vymýšlet taktika,“ řekla Strýcová.

Nahrávám video
Barbora Strýcová hodnotí výhru nad Velkou Británií
Zdroj: ČT sport

Češky se mohou probojovat do finále po osmi letech, kdy soutěž naposledy ovládly. V novém formátu soutěže, který se hraje od sezony 2020/21, v boji o titul ještě nebyly. I proti Španělkám jsou favoritkami, vedle světové šestky Noskové a šestadvacáté hráčky světa Bouzkové mají v týmu také osmou tenistku světa Muchovou, Sáru Bejlek (28.) a deblovou světovou jedničku Kateřinu Siniakovou.

„Papírově jsme favoritky, ale holky to berou tak, že jdou do zápasu s tím, že tam nechají všechno a uvidí se, jak to dopadne,“ řekla Strýcová.

Nominaci na utkání zveřejní kapitánky obou týmů v pátek v 10:00 SELČ. Strýcová naznačila i možné nasazení Muchové, která proti Británii nehrála. „Když se nic nestane, tak Linda nastoupí jako první hráčka. Chci nastoupit s tím nejsilnějším týmem a zatím to tak vypadá. Když bude vše v pohodě, tak to tak i dopadne,“ doplnila čtyřicetiletá kapitánka, která vede český výběr prvním rokem.

Přečtěte si také

Španělky vyzvou české tenistky v semifinále Poháru Billie Jean Kingové

Španělky vyzvou české tenistky v semifinále Poháru Billie Jean Kingové

Nosková přidala druhý bod. Češky v Poháru BJK postupují přes Velkou Británii

Nosková přidala druhý bod. Češky v Poháru BJK postupují přes Velkou Británii
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.