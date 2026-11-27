Česká reprezentace hraje v semifinále Davis Cupu s Itálií nerozhodně 1:1 na zápasy. Na úvodní zaváhání Jakuba Menšíka, který ve dvou setech (3:6 a 4:6) prohrál s Lorenzem Musettim, odpověděl Jiří Lehečka. Česká jednička porazila Flavia Cobolliho 6:2, 1:6 a 6:3. O postupu do finále rozhoduje čtyřhra. Přímý přenos sledujte na ČT2 a ČT sport Plus.
Jednadvacetiletý Menšík, který v úterý vynechal čtvrtfinále proti Kanadě, se v úvodu prvního setu opíral o servis. Ve třetím gamu nevyužil na příjmu při vedení 40:0 tři brejkboly, v prvních třech hrách na podání ale nasbíral devět es. Díky třem esům v řadě také odvrátil za stavu 2:3 Musettiho brejkbol.
Do další nepříjemné situace se ale prostějovský rodák dostal v osmé hře. Při podání čelil za stavu 3:4 dvěma brejkbolům a Musetti hned ten první využil. Italský tenista následně sadu dopodával.
Také ve druhém dějství se rozhodlo na začátku druhé poloviny. Za stavu 3:3 a 30:30 získal Musetti po parádní výměně brejkbol a Menšík následně zahrál dvojchybu.
Přesto mohl český hráč ještě vyrovnat. V následující hře si vypracoval na příjmu vedení 40:15. Ital ale obě jeho možnosti na brejk odvrátil, další brejkbol smazal i v závěrečné hře za stavu 4:5 a využil první mečbol. Menšíkovi nepomohlo v utkání ani 13 es.