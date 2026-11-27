Čeští tenisté budou hrát o postup do finále Davisova poháru. V semifinále v Boloni je čeká domácí italské družstvo. Výběr kapitána Tomáše Berdycha usiluje o premiérovou finálovou účast od roku 2013. Přímý přenos sledujte od 15:30 na ČT2 a ČT sport Plus.
Češi se dostali do semifinále Davisova poháru po 12 letech a poprvé v upraveném formátu soutěže, který se hraje od roku 2019. V úterním čtvrtfinále porazili Kanadu 2:0. Tomáš Macháč nejprve porazil Liama Draxla 6:2, 3:6, 6:2, Jiří Lehečka poté zdolal v souboji týmových jedniček Félixe Augera-Aliassimea 7:6, 6:2.
Čtyřnásobní šampioni Italové prošli mezi čtyři nejlepší týmy o den později, když zvítězili 2:1 nad Jižní Koreou. První bod získal Lorenzo Musetti, který porazil Hong Song-čchana 6:0, 7:6. Poté sice Flavio Cobolli podlehl Kwon Sun-uovi 6:3, 6:7, 6:7, rozhodující druhý bod ale získali ve čtyřhře Matteo Berrettini a Andrea Vavassori, kteří zdolali dvojici Kwon Sun-u, Hjon Čong 7:6, 7:6.
„Je to hezké, když si člověk řekne, že jsme v semifinále Davis Cupu a zůstanou tu už jen čtyři nejlepší země světa. Jsem za to rád, ale ještě to nekončí. Ještě nás můžou čekat dva zápasy. Pevně věřím, že se nám povede dát si šanci na oba,“ řekl Berdych. „Italové doma jsou těžcí soupeři. Myslím si ale, že ani to není nic nereálného, co by se v tomhle formátu a při formě, jakou kluci mají, nedalo zvládnout,“ uvedl český kapitán.
Vedle 14. hráče světa Lehečky a Macháče (59.) má k dispozici také světovou patnáctku Jakuba Menšíka, který proti Kanadě nehrál. Berdych to zdůvodnil sázkou na nejlepší možnou sestavu v daný moment. Nevyloučil ale, že proti Itálii Menšíka nasadí. Nominaci oznámí kapitáni hodinu před úvodní dvouhrou.
„Je to rozhodně luxus mít k dispozici tři velmi silné singlisty a téměř nekonečné množství kombinací pro čtyřhru. Někdy je to ale i ošemetné,“ uvedl Berdych, který má v týmu i deblisty Patrika Rikla a Adama Pavláska.
Italskou jedničkou je při absenci zraněného druhého hráče světa Sinnera, který podstoupil operaci kolena, světová sedmička Cobolli. Vedle něj, Musettiho (27.), Berrettiniho (43.) a deblisty Vavassoriho je ve výběru kapitána Filippa Volandriho ještě Luciano Darderi (21.). Chybí jiný deblista Simone Bolelli, který s Vavassorim tvořil v posledních letech úspěšnou dvojici.
„Myslím, že každý je porazitelný. Některé týmy jsou papírově lepší, jiné horší, ale v Davis Cupu se může přihodit úplně cokoliv. Italové nemají druhého deblistu, v nominaci je jen jeden. A chybí jim Jannik Sinner, který pro ně byl dříve obrovskou pomocí,“ řekl Lehečka. „Máme tým na to, abychom Itálii porazili,“ dodal.
Češi se utkají s Itálií poprvé od roku 2012, kdy ještě s hrajícím Berdychem zvítězili v 1. kole v Ostravě 4:1 a soutěž pak ovládli. Historicky mají s Italy kladnou bilanci 8:3. Nejznámější bitvu o salátovou mísu obě reprezentace svedly v pražském finále Světové skupiny v roce 1980, v níž si českoslovenští tenisté po výhře zajistili premiérové prvenství.