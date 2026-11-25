Čeští tenisté narazí v semifinále Davis Cupu na domácí Itálii, která porazila Jižní Koreu 2:1 na zápasy. Soupeře výběru Tomáše Berdycha určila až závěrečná čtyřhra, v níž Matteo Berrettini a Andrea Vavassori porazili dvojici Kwon Sun-u a Hjon Čong 7:6, 7:6. Čtyřhru vyhráli za necelé dvě hodiny, druhý tie-break získali až poměrem 13:11. Přímý přenos pátečního souboje o finále v Boloni sledujte od 15:30 na ČT2.
Češi se s Italy utkají poprvé od roku 2012, tehdy je porazili v 1. kole v Ostravě 4:1. Domácí tenisté, kteří se musí v Boloni obejít bez zraněné světové dvojky Jannika Sinnera, jsou v semifinále popáté v řadě a útočí na čtvrtý titul po sobě a pátý celkově.
Vítěze posledních tří ročníků týmové soutěže přiblížil k postupu Lorenzo Musetti, který v úvodní dvouhře porazil Hong Song-čchana 6:0, 7:6. Po něm ale neuspěl sedmý hráč světového žebříčku Flavio Cobolli, v duelu týmových jedniček nestačil na Kwon Sun-ua a podlehl mu 6:3, 6:7, 6:7.
Italové, kteří jsou i bez Sinnera favoritem, začali duel s Korejci dobře. Musetti vyhrál za hodinu a půl, Hong Song-čchana vyprovodil s kanárem a druhou sadu vybojoval v tie-breaku 7:5. Soupeř mu odvrátil dva mečboly.
Dobře rozehrané utkání měl také Cobolli, jenž v souboji jedniček získal proti Kwon Sun-ovi úvodní sadu za 37 minut. Pak už se ale na příjmu tak neprosazoval. Přestože ve druhé sadě smazal manko 3:5 a vynutil si tie-break, prohrál 3:7. Do zkrácené hry dospěla také třetí sada, když předtím Kwon Sun-u nevyužil za stavu 5:4 mečbol. Cobolli vedl v tie-breaku 3:1, náskok ale nedotáhl. Za stavu 4:5 zahrál dvojchybu, a přestože pak ještě jeden mečbol smazal, třetí už korejský soupeř proměnil. Kwon Sun-u odvrátil devět z 12 brejkbolů.
Rozhodla tak čtyřhra, kterou získali Berrettini s Vavassorim díky dvěma tie-breakům. Ten první vyhráli 7:2, když předtím Korejcům nenabídli během setu ani jeden brejkbol. Na začátku druhé sady se italská dvojice ujala vedení 2:0, o výhodu brejku ale hned přišla. V další zkrácené hře domácí deblisté odvraceli čtyři setboly. Nakonec od stavu 10:11 vyhráli tři míčky v řadě a po třetím mečbolu mohli slavit.
Češi postoupili do semifinále již v úterý, Kanadu porazili 2:0 na zápasy. Nejprve Tomáš Macháč porazil Liama Draxla 6:2, 3:6, 6:2 a po něm uspěl i Jiří Lehečka, jenž zdolal Félixe Augera-Aliassimea 7:6, 6:2.