Tomáš Macháč porazil Liama Draxla 6:2, 3:6, 6:2 a čeští tenisté vedou ve čtvrtfinále Davisova poháru nad Kanadou 1:0. Po Macháčovi jde na tvrdém povrchu v Boloni do akce Jiří Lehečka, který se utká v souboji týmových jedniček s Félixem Augerem-Aliassimem. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ctsport.cz.
Šestadvacetiletý Macháč zdolal 154. hráče světa Draxla na tvrdém povrchu v Boloni po necelých dvou hodinách. O dva roky mladšímu soupeři oplatil říjnovou porážku z challengeru v Ťi-nanu.
V případě, že by Lehečka neuspěl, rozhodla by o postupujícím čtyřhra. Do ní jsou zatím nahlášení Adam Pavlásek s Patrikem Riklem, hrát by měli s Augerem-Aliassimem a Duncanem Chanem. Složení se ale může ještě změnit. Hraje se na dva vítězné zápasy.
Šestadvacetiletý Macháč dostal v úvodní dvouhře přednost před světovou patnáctkou Jakubem Menšíkem. Berounský rodák, který je 59. hráčem světa, se do týmu kapitána Tomáše Berdycha vrátil po roce. V létě nehrál přes dva měsíce kvůli trhlině ve svalu na noze. Postupně se však vrátil do formy.
Pětadvacetiletý Lehečka se utká s bývalým čtvrtým hráčem světa Augerem-Aliassimem popáté, zatím s ním má bilanci 1:3. Naposledy s ním prohrál ve čtvrtfinále únorového turnaje v Dubaji 3:6, 6:7.
„Bude to velký zápas a velké šachy. Tím, že ho naštěstí víc známe, což je dáno Jirkovým současným trenérem (Frédéricem Fontangem), který s Félixem dlouho spolupracoval, tak o něm víme hodně,“ uvedl Berdych.
Vítěz utkání postoupí do pátečního semifinále, kde narazí na lepšího z dvojice Itálie – Jižní Korea. Češi se pokusí probojovat do semifinále Davis Cupu poprvé od roku 2014 a premiérově ve formátu soutěže, který se změnil před sedmi lety.