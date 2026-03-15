Aryna Sabalenková poprvé v kariéře vyhrála prestižní turnaj v Indian Wells. Světová jednička uspěla ve finále až na třetí pokus, Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu porazila po obratu 3:6, 6:3 a 7:6.
Sabalenková v odvetě za Australian Open zdolala Rybakinovou ve finále Indian Wells
V tie-breaku rozhodující sady Běloruska odvrátila mečbol a sama pak po dvou hodinách a 34 minutách svou první šanci využila. Rybakinové tak oplatila třísetovou porážku z letošního finále Australian Open.
„Díkybohu, že mám konečně tuhle trofej. Díky všem, kteří se na pořádání tohoto turnaje podílejí. Je to opravdu tenisový ráj,“ řekla při ceremoniálu na kurtu rozesmátá Sabalenková, která zde o titul marně usilovala už v roce 2023, kdy ve finále prohrála právě s Rybakinovou, a vloni.
Sedmadvacetiletá Sabalenková prohrála ve velkém vedru první set hladce za půl hodiny, ve druhém ale dokázala skóre srovnat a ve třetí sadě kráčela za vítězstvím. O rok mladší Rybakinové sebrala semifinálová přemožitelka Lindy Noskové hned ve třetím gemu podání, v desátém gemu ale zápas nedokázala dopodávat a finále opět zdramatizovala.
Rozhodnout tak musel až tie-break, v němž se jako první dostala k mečbolu Rybakinová. Za stavu 6:5 ale svou šanci nevyužila a další bod už neuhrála. Sabalenková duel třemi úspěšnými výměnami dotáhla k vítěznému konci a zisku 23. titulu na okruhu WTA. Letos se z titulu radovala už podruhé. Rybakinová se i přes porážku posune ve světovém žebříčku ze třetího na druhé místo a vylepší si tak osobní maximum.