Kateřina Siniaková dosáhla na turnaji v Indian Wells na 34. kariérní titul ve čtyřhře. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou se radovala počtvrté, když ve finále prestižního podniku zdolaly srbsko-kazašskou dvojici Aleksandra Kruničová a Anna Danilinová 7:6 a 6:4.
Deblová trofej číslo 34. Siniaková s Townsendovou triumfovaly v Indian Wells
Nasazené trojky Siniaková s Townsendovou prošly turnajem přezdívaným „pátý grandslam“ bez ztráty setu. Kruničovou s Danilinovou zdolaly poprvé na třetí pokus. Z kalifornské pouště si bývalá deblová jednička a nynější třetí hráčka žebříčku Siniaková odveze trofej pro šampionky podruhé, před třemi lety dominovaly s Barborou Krejčíkovou. Siniaková si v deblovém žebříčku polepší ze třetího místa na druhé.
„Jsem ráda, že jsme to proměnily. Znamená to hrozně moc, o to víc, jak jsem se cítila, jak jsme hrály. Jako tým jsme se skvěle doplňovaly a konečně jsme hrály lépe než předtím ty zápasy proti nim,“ řekla Siniaková pro Canal+ Sport.
První sadu finálového souboje získal česko-americký pár v tie-breaku od stavu 2:4 ziskem pěti bodů v řadě. Ve druhém setu utekly Siniaková s Townsendovou do vedení 3:0, a byť soupeřky vyrovnaly na 4:4, poslední gem získaly favoritky čistou hrou.
Siniaková s Townsendovou mají ve společné sbírce dva grandslamové tituly – z roku 2024 z Wimbledonu a loňského Australian Open, v minulé sezoně ovládly také turnaj v Dubaji.
K další trofeji došly i díky tomu, že v semifinále vyřadily turnajové jedničky Italky Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou. Siniaková navíc v Indian Wells absolvovala dvouhru a došla do osmifinále, které nakonec kvůli problémům s nohou skrečovala.
„Dneska noha držela jakž takž. Cítila jsem, že nemůžu dělat všechno na sto procent. Trochu jsem se necítila svá na síti, že jsem se nemohla tolik hýbat,“ dodala devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové.