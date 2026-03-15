Světová jednička Carlos Alcaraz letos poprvé prohrál. Dvaadvacetiletý Španěl v semifinále v Indian Wells nestačil na Daniila Medvěděva, ruskému tenistovi podlehl 3:6, 6:7 a skončila jeho série 16 vítězných zápasů. Medvěděv si po senzační výhře zahraje finále turnaje Masters proti druhému hráči žebříčku Janniku Sinnerovi. Ital přehrál Alexandera Zvereva z Německa 6:2, 6:4.
Alcaraz letos poprvé prohrál, Medvěděv si zahraje o titul v Indian Wells se Sinnerem
Alcaraz a Sinner dominují současnému tenisu a jeden z nich vyhrál deset z posledních jedenácti grandslamů. K očekávanému vzájemnému souboji však v kalifornské poušti nedojde. Postaral se o to třicetiletý Medvěděv.
„Pro něj to bude jen dočasný neúspěch, protože s Jannikem hrají na úplně jiné úrovni než zbytek hráčů na okruhu,“ řekl někdejší lídr žebříčku a současný jedenáctý tenista pořadí ATP Medvěděv.
Alcaraz na Australian Open 1. února zkompletoval jako nejmladší tenista v historii kariérní Grand Slam. „Trochu mě už unavuje, že mám neustále na zádech terč,“ řekl a ocenil Medvěděvovu hru.
„Nikdy jsem ho neviděl hrát takhle. Na začátku jsem věděl, že bude hrát agresivně, ale jak moc a jak se mu to dařilo, to mě hodně překvapilo,“ dodal sedminásobný grandslamový šampion.
Porážku bral Alcaraz statečně. „Hrál jsem skvělý tenis a soupeřům i lidem jsem ukázal, že pokud mě chtějí porazit, musí hrát na své nejlepší úrovni hodinu a půl, dvě hodiny v každém zápase,“ dodal.
Medvěděv je na turnaji přezdívaném „pátý grandslam“ ve finále potřetí, na tamní titul šampion US Open z roku 2021 čeká. Sinner si je před finálovým zápasem vědom, že se ruský soupeř opět dostal do nejlepší formy. „Skvěle servíruje i returnuje. Letos je mnohem agresivnější, na kurtu našel dobrou rovnováhu,“ řekl.
Vzájemnou bilanci vede italský tenista 8:7 a vyhrál nad Medvěděvem poslední čtyři duely.