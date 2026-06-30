Šwiateková zdolala po třísetové bitvě Townsendovou, Williamsová se vrátila porážkou

Úřadující šampionka Iga Šwiateková zahájila ve Wimbledonu cestu za obhajobou titulu výhrou nad Taylor Townsendovou. Třetí nasazená polská tenistka zdolala Američanku až po dvouhodinovém boji 6:1, 2:6, 6:3. Ve druhém kole ji čeká Karolína Plíšková. Čtvrtý nasazený Američan Ben Shelton vypadl nečekaně hned v prvním kole. Vítěz přípravného turnaje ve Stuttgartu podlehl finskému kvalifikantovi Ottu Virtanenovi po takřka čtyři a půl hodiny dlouhém boji 4:6, 6:3, 7:6, 2:6, 6:7. Vítězného comebacku se nedočkala ani Serena Williamsová. Čtyřiačtyřicetiletá americká legenda nestačila na dvacetiletou Australanku Mayu Jointovou 3:6, 7:6 a 3:6.
Bývalá světová jednička získala první set hladce za 31 minut, ve druhém ale úplně vypadla ze hry. Přestalo se jí dařit na podání, sbírala dvojchyby a Townsendová, které z jejího hráčského boxu fandila i deblová partnerka Kateřina Siniaková, toho dokázala využít.
Pětadvacetiletá Šwiateková se trápila i v úvodu rozhodující sady. V maratonském prvním gamu, v němž se šlo desetkrát přes shodu, přidala další tři dvojchyby, celkem jich v duelu natropila devět. Podání ale nakonec uhájila a poněkud se uklidnila. Opět zpřesnila hru a duel dotáhla k postupu.
Šestinásobná grandslamová šampionka se s Plíškovou utká počtvrté v kariéře. Všechny tři dosavadní vzájemné zápasy Šwiateková vyhrála, v roce 2021 ve finále v Římě dokonce českou reprezentantku vyprovodila dvěma kanáry. Při dalších dvou příležitostech šla Polka dál bez boje.
Třiadvacetiletý Shelton obhajoval na trávě v All England Clubu čtvrtfinálovou účast, vloni byl nad jeho síly pozdější šampion Jannik Sinner. Příprava na Wimbledon Američanovi vyšla výborně, protože ovládl jeden z přípravných turnajů na trávě ve Stuttgartu. V prvním kole grandslamového turnaje vypadl aktuálně pátý hráč světového žebříčku poprvé od Roland Garros 2023.
Proti Virtanenovi, jemuž patří v pořadí ATP 140. místo, musel po ztrátě úvodního setu dotahovat. Další dvě sady sice získal, ve čtvrté ale jasně dominoval soupeř. V tie-breaku pátého setu Shelton neproměnil mečbol a Fin vzápětí svoji šanci využil. Postupem do druhého kola si pětadvacetiletý Virtanen vyrovnal grandslamové maximum z Wimbledonu a US Open 2024.
Těsný souboj ustála v prvním kole světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu. V duelu s Francouzkou Lois Boissonovou, překvapivou semifinalistkou loňského Roland Garros a aktuálně 154. hráčkou světa, zvítězila wimbledonská šampionka z roku 2022 po téměř dvou hodinách 6:4, 1:6, 6:3.
Williamsová se vrátila na kurty letos v červnu na turnaji v Queen's Clubu, kde sehrála čtyřhru po boku Kanaďanky Victorie Mbokové. Poté se představila i v Berlíně, kde hrála debl s Karolínou Muchovou. Ve Wimbledonu se ve čtyřhře představí se starší sestrou Venus, stejně jako do dvouhry obdržela divokou kartu.
Ve dvouhře proti Jointové Serena Williamsová předvedla, že podání a razantní údery stále patří k jejím přednostem. V pohybu ale za soupeřkou jasně zaostávala. Australanka mohla zápas ukončit už ve dvou setech, neudržela ale výhodu brejku a v tie-breaku pak nevyužila ani první mečbol. V závěru třetí sady už Američanka působila unavenějším dojmem a Jointová toho dokázala využít. Po dvou hodinách a 25 minutách proměnila třetí mečbol.
Sedminásobná wimbledonská vítězka Williamsová se naposledy představila ve dvouhře ve Wimbledonu v roce 2022, kdy prohrála v 1. kole s Francouzkou Harmony Tanovou. Turnaj vyhrála naposledy před deseti lety, uspěla také v letech 2002, 2003, 2009, 2010, 2012 a 2015.