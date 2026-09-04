Obhájkyně titulu Sabalenková je na US Open v osmifinále

Do osmifinále tenisového US Open postoupila světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková. Obhájkyně titulu z posledních dvou let porazila ve třetím kole Kamillu Rachimovovou z Uzbekistánu. Přemožitelku Barbory Krejčíkové z úvodu turnaje zdolala 6:3, 6:4.
Sabalenkovou nezastavil ani závan marihuany, který na stadion Louise Armstronga pronikl v úvodu zápasu. Běloruská tenistka kvůli tomu dokonce ve třetím gamu na chvilku přerušila utkání a stěžovala si na silný zápach u rozhodčí na umpiru. Hru však suverénně dopodávala, potvrdila předchozí brejk a set hladce dotáhla k vítěznému konci. Větším problémům nečelila ani ve druhé sadě.
Vůně konopí patří v posledních letech k doprovodným jevům US Open. Ačkoliv přímo v areálu kouření povoleno není, na kurty se ve slunečné dny často dostane od lidí bavících se v přilehlém parku. Dospělí od 21 let mohou v New Yorku kouřit marihuanu legálně.
Výsledky tenisového US Open
Výsledky tenisového US Open
Ženy:
Dvouhra – 3. kolo:
Sabalenková (1-Běl.) – Rachimovová (Uzb.) 6:3, 6:4, Kosťuková (11-Ukr.) – Alexandrovová (18-Rus.) 6:3, 6:2, Cirsteaová (16-Rum.) – Paoliniová (19-It.) 6:3, 6:3.