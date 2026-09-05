Fritz končí na US Open, ve třetím kole prohrál s Cerúndolem

Nečekaně už ve třetím kole dohrál na tenisovém US Open Američan Taylor Fritz. Desátý hráč světového žebříčku podlehl Franciscu Cerúndolovi v pěti setech. Argentinský tenista po dvou ztracených sadách zvítězil 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.
Finalista newyorského grandslamu z roku 2023 Fritz, jenž figuruje v předběžné nominaci USA na duel s Českem, dobře rozehraný zápas nedotáhl do úspěšného konce a neobhájí loňské čtvrtfinále. Cerúndolo si postupem do osmifinále vyrovnal grandslamové maximum z letošního Australian Open. V New Yorku byl dosud nejdál ve druhém kole.
Nebývalý kolaps předvedla ve třetím kole i Američanka Madison Keysová. Loňská vítězka Australian Open vedla nad Číňankou Čeng Čchin-wen 5:0 ve třetím setu, dalších sedm gamů ale ztratila a nakonec s olympijskou šampionkou z Paříže prohrála 6:1, 6:7, 5:7.
Ze hry je i pátý nasazený Ital Flavio Cobolli. Finalista letošního Roland Garros prohrál s Belgičanem Alexanderem Blockxem 7:6, 3:6, 0:6, 3:6.
Výsledky US Open
Výsledky US Open
Muži:
Dvouhra – 3. kolo:
F. Cerúndolo (24–Arg.) – Fritz (9–USA) 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4, Blockx (28–Belg.) – Cobolli (5–It.) 6:7 (4:7), 6:3, 6:0, 6:3, Darderi (21–It.) – Sweeny (Austr.) 6:4, 6:3, 6:3, Chačanov (Rus.) – Bonzi (Fr.) 6:3, 6:2, 6:4.
Ženy:
Dvouhra – 3. kolo:
Šwiateková (8–Pol.) – Bouzková (25–ČR) 7:6 (7:3), 7:6 (7:3), M. Andrejevová (5–Rus.) – Bartůňková (ČR) 6:2, 7:6 (7:5), Potapovová (24–Rak.) – Anisimovová (10–USA) 6:2, 7:5, Čeng Čchin-wen (Čína) – Keysová (22–USA) 1:6, 7:6 (7:3), 7:5, Gauffová (4–USA) – Bucsaová (Šp.) 6:3, 6:4.
Čtyřhra – 2. kolo:
Siniaková, Townsendová (1–ČR/USA) – Sü I-fan, Wang Si-jü (Čína) 6:3, 6:4.