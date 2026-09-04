Muchová dohrála na US Open ve 3. kole, nestačila na Navarrovou

Wimbledonská finalistka Karolína Muchová dohrála na US Open ve 3. kole. Nasazená sedmička podlehla na newyorském betonu domácí Emmě Navarrové 3:6, 5:7. Utkání s předloňskou semifinalistkou turnaje prohrála za hodinu a 47 minut.
Třicetiletá Muchová, která před týdnem ovládla na US Open s Jakubem Menšíkem smíšenou čtyřhru, nenavázala ve Flushing Meadows na předchozí výhry nad Britkou Katie Boulterovou a Rakušankou Sinjou Krausovou. S Navarrovou doplatila na 32 nevynucených chyb, pětkrát přišla o servis.
„Byl to těžký zápas. Myslím si, že Emma hrála dobře. Já jsem nepředvedla jeden ze svých nejlepších výkonů. Měla jsem spoustu chyb. Řekla bych, že jsem měla moc myšlenek v hlavě. Úplně se mi ten zápas nepovedl,“ řekla Muchová.
V New Yorku zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2022. Vloni byla olomoucká rodačka ve čtvrtfinále, předtím dvakrát v semifinále.
„Podmínky byly určitě těžší, hodně foukalo. Zároveň ale byly pro obě stejné a já jsem se s tím poprala hůř,“ podotkla Muchová.
Svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda přišla v utkání o servis jako první. Manko 1:3 sice v úvodním setu dohnala, od začátku sedmé hry ale ztratila 12 výměn v řadě a Navarrová ukončila sadu na podání čistou hrou. Muchová tou dobou měla kontě 22 nevynucených chyb.
Ani ve druhé sadě se česká hráčka nemohla příliš opřít o podání. Dvakrát dotáhla manko brejku, klíčový moment ale přišel v 11. hře, kdy sice Muchová další dva brejkboly odvrátila, při třetím ale zahrála míč do autu. Navarrová si pak vytvořila při podání náskok 40:15, Muchová první mečbol smazala, u druhého už ale neuspěla.
Výsledky tenisového US Open
Výsledky tenisového US Open
Dvouhra muži – 3. kolo: Medveděv (7-Rus.) – Rinderknech (26-Fr.) 6:4, 6:4, 6:4, Paul (20-USA) – Bublik (15-Kaz.) 6:4, 3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 6:3, Alcaraz (2-Šp.) – Wu I-ping (Čína) 6:3, 6:4, 6:1.
Dvouhra ženy – 3. kolo: Navarrová (26-USA) – Muchová (7) 6:3, 7:5, Sabalenková (1-Běl.) – Rachimovová (Uzb.) 6:3, 6:4, Kosťuková (11-Ukr.) – Alexandrovová (18-Rus.) 6:3, 6:2, Cirsteaová (16-Rum.) – Paoliniová (19-It.) 6:3, 6:3, Pegulaová (3-USA) – Fernandezová (31-Kan.) 1:6, 6:4, 6:3, Townsendová (USA) – Šnajderová (15-Rus.) 6:2, 6:7 (3:7), 6:3.