Tenis

Bejlek vyzve ve druhém kole Roland Garros Šwiatekovou, loučící se Wawrinka prohrál


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

V prvním kole se s Roland Garros definitivně rozloučil Stan Wawrinka. Jednačtyřicetiletého švýcarského tenistu, jenž po sezoně ukončí kariéru, porazil 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 Nizozemec Jesper de Jong. Sára Bejlek ve druhém kole vyzve čtyřnásobnou vítězku pařížského grandslamu Igu Šwiatekovou. Polka v prvním kole zvítězila 6:1 a 6:2 nad Emerson Jonesovou z Austrálie.

Pořadatelé trojnásobnému grandslamovému šampionovi Wawrinkovi ještě na kurtu promítli děkovné video, v němž promluvili i jeho bývalí velcí soupeři Roger Federer a Rafael Nadal či současné hvězdy Jannik Sinner a Carlos Alcaraz.

„Díky turnajům, jako je tento, jsem chtěl hrát tenis. Škoda, že nemůžu hrát dál, abych mohl tyhle emoce zažívat nadále,“ řekl Wawrinka po konci své 21. účasti v Paříži.

Šwiateková, která turnaj ovládla v letech 2020, 2022, 2023 a 2024, nedala sedmnáctileté soupeřce šanci. Čtyřiadvacetiletá Polka sice dvakrát ztratila podání, ale nakonec vyhrála za 61 minut.

Bejlek na Roland Garros startuje potřetí a druhé kolo je jejím maximem. Na soupeřku z první desítky žebříčku dvacetiletá Češka narazí podruhé. Předloni v Římě prohrála s tehdejší světovou čtyřkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.

Přečtěte si také

Lehečka v Paříži skončil už v prvním kole

25. 5. 2026

Lehečka v Paříži skončil už v prvním kole

Čtyři Češi prošli do druhého kola Roland Garros, Krejčíková dohrála

24. 5. 2026

Čtyři Češi prošli do druhého kola Roland Garros, Krejčíková dohrála
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.