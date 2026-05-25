Bejlek vyzve ve druhém kole Roland Garros Šwiatekovou, loučící se Wawrinka prohrál

V prvním kole se s Roland Garros definitivně rozloučil Stan Wawrinka. Jednačtyřicetiletého švýcarského tenistu, jenž po sezoně ukončí kariéru, porazil 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 Nizozemec Jesper de Jong. Sára Bejlek ve druhém kole vyzve čtyřnásobnou vítězku pařížského grandslamu Igu Šwiatekovou. Polka v prvním kole zvítězila 6:1 a 6:2 nad Emerson Jonesovou z Austrálie.
Pořadatelé trojnásobnému grandslamovému šampionovi Wawrinkovi ještě na kurtu promítli děkovné video, v němž promluvili i jeho bývalí velcí soupeři Roger Federer a Rafael Nadal či současné hvězdy Jannik Sinner a Carlos Alcaraz.
„Díky turnajům, jako je tento, jsem chtěl hrát tenis. Škoda, že nemůžu hrát dál, abych mohl tyhle emoce zažívat nadále,“ řekl Wawrinka po konci své 21. účasti v Paříži.
Šwiateková, která turnaj ovládla v letech 2020, 2022, 2023 a 2024, nedala sedmnáctileté soupeřce šanci. Čtyřiadvacetiletá Polka sice dvakrát ztratila podání, ale nakonec vyhrála za 61 minut.
Bejlek na Roland Garros startuje potřetí a druhé kolo je jejím maximem. Na soupeřku z první desítky žebříčku dvacetiletá Češka narazí podruhé. Předloni v Římě prohrála s tehdejší světovou čtyřkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.