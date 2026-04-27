Tenis

Plíšková je podruhé v sezoně ve čtvrtfinále. V Madridu přehrála Sierraovou


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Karolína Plíšková v Madridu porazila 6:4 a 6:3 Solanu Sierraovou z Argentiny a postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká buď světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu, nebo Anastasia Potapovová z Rakouska.

Čtyřiatřicetiletá Plíšková sice zaznamenala deset dvojchyb, ale pětkrát vzala Sierraové podání a odvrátila čtyři ze šesti brejkbolů. Bývalá světová jednička si nakonec s jednadvacetiletou soupeřkou poradila za hodinu a 26 minut.

Plíšková, která po vleklých zdravotních potížích klesla v žebříčku až na 197. místo, si letos zahrála čtvrtfinále už začátkem dubna na antuce v Linci. V semifinále se na okruhu WTA naposledy představila před dvěma lety na trávě v Nottinghamu.

V Madridu se v pondělí představí ještě dva čeští zástupci. Linda Nosková si zahraje o čtvrtfinále s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Coco Gauffovou z USA, Jakuba Menšíka ve třetím kole čeká Rus Karen Chačanov.

Přečtěte si také

Lehečka si poradil i s Američanem Michelsenem. Noskové i Kopřivovi pomohlo odstoupení soupeřů

Menšík začal turnaj v Madridu hladkou výhrou. Končí Samson

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.