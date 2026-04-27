Plíšková je podruhé v sezoně ve čtvrtfinále. V Madridu přehrála Sierraovou

Karolína Plíšková v Madridu porazila 6:4 a 6:3 Solanu Sierraovou z Argentiny a postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká buď světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu, nebo Anastasia Potapovová z Rakouska.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková sice zaznamenala deset dvojchyb, ale pětkrát vzala Sierraové podání a odvrátila čtyři ze šesti brejkbolů. Bývalá světová jednička si nakonec s jednadvacetiletou soupeřkou poradila za hodinu a 26 minut.
Plíšková, která po vleklých zdravotních potížích klesla v žebříčku až na 197. místo, si letos zahrála čtvrtfinále už začátkem dubna na antuce v Linci. V semifinále se na okruhu WTA naposledy představila před dvěma lety na trávě v Nottinghamu.
V Madridu se v pondělí představí ještě dva čeští zástupci. Linda Nosková si zahraje o čtvrtfinále s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Coco Gauffovou z USA, Jakuba Menšíka ve třetím kole čeká Rus Karen Chačanov.